"Мстители", "Локи" и другие: лучшие фильмы и сериалы от Marvel

Логотип Marvel. Фото: скриншот из видео

Вселенная Marvel уже давно не ограничивается фильмами о супергероях. За эти годы появились десятки фильмов и сериалов о разных персонажах. Среди них есть масштабные командные истории, которые совершенно не похожи друг на друга. Если вы не знаете, что посмотреть из Marvel, то у нас для вас есть несколько фильмов и сериалов, на которые стоит обратить внимание.

Новини.LIVE расскажет об особенных историях от Marvel.

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Фильм "Мстители", 2012

Локи возвращается на Землю с планом захватить ее с помощью могущественной инопланетной силы. Щ.И.Т. понимает, что самостоятельно остановить его не сможет, поэтому собирает команду сильнейших героев. В нее входят Железный человек, Капитан Америка, Тор, Халк, Черная вдова и Соколиный глаз. Сначала им непросто действовать вместе, ведь у каждого свой характер и взгляд на ситуацию. Но когда над человечеством нависает серьезная угроза, героям приходится оставить споры и объединиться против Локи.

Фильм "Ночной оборотень", 2022

После смерти Улисса Бладстоуна его поместье становится местом встречи охотников на монстров. Они приезжают туда, чтобы принять участие в необычной охоте и определить нового владельца Кровавого самоцвета. Среди участников оказываются Джек Расселл, скрывающий страшное проклятие, и Эльза Бладстоун. Однако все быстро выходит из-под контроля. Охота превращается в борьбу за выживание, когда герои сталкиваются с опасным существом.

Сериал "Эхо", 2024

Главная героиня сериала — Майя Лопес. В детстве она потеряла мать, а после аварии осталась без ноги. Спустя годы Мая узнает, что к смерти ее отца был причастен Уилсон Фиск, известный криминальный босс. Она пытается разобраться с ним, после чего возвращается в родной город в Оклахоме.

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Там Мая хочет восстановить отношения с семьей и больше узнать о своем происхождении. Однако спокойной жизни не получается. Фиск выживает и начинает искать ее вместе со своими людьми. Теперь Мае приходится одновременно решать семейные проблемы и бежать от прошлого.

Сериал "Локи", 2021

После событий "Мстителей" Локи получает Тессеракт и использует его, чтобы сбежать. После чего его задерживают и доставляют в загадочную организацию, которая следит за течением времени. Локи обвиняют в нарушении Священной временной линии. Ему грозит так называемый "перезапуск", но ситуация меняется после встречи с агентом Мебиусом. Тот предлагает Локи сделку: помочь Управлению временными изменениями в обмен на шанс избежать наказания.

Сериал "Лунный рыцарь", 2022

Стивен Грант работает в сувенирной лавке при лондонском музее. Он часто просыпается в незнакомых местах и не помнит, что делал накануне. Со временем Стивен понимает, что причина связана с его собственным сознанием. Оказывается, он делит тело с Марком Спектром — бывшим наемником. У каждого из них своя личность, а вместе они становятся героем по имени Лунный рыцарь.

Тем временем Артур Герроу пытается освободить древнеегипетскую богиню Амитт. Он считает, что может заранее определить, кто заслуживает смерти, и начинает охоту на таких людей. Лунному рыцарю приходится противостоять Герроу, параллельно пытаясь наладить жизнь со своей другой личностью.

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