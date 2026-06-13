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Главная Кино 3 фильма о выживании, которые посмотрели миллионы зрителей

3 фильма о выживании, которые посмотрели миллионы зрителей

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 19:33
3 культовых фильма о выживании, которые невозможно забыть после просмотра
Фрагмент из фильма «Джунгли». Кадр из видео

Фильмы о выживании — это всегда особое удовольствие. Они привлекают тем, что в них не выдуманные супергерои спасают мир, а обычные люди, которые случайно попадают в суровые и страшные обстоятельства. И, конечно, им приходится идти на все ради собственного выживания.

Новини.LIVE расскажет о трех увлекательных историях, которые точно не дадут вам оторваться от экрана.

«127 часов»

IMDb: 7.5

Парень-экстремал обожает лазать по каньонам в одиночку, никому не сказав, куда идет. И вот в один момент огромный валун зажимает его руку в глубокой расщелине. Все. Ни души вокруг, вода заканчивается, а помощи ждать не откуда. Фильм показывает, на что способен человек, когда жажда жизни побеждает животный страх и боль. Финал вы точно будете смотреть с закрытыми глазами, но оно того стоит.

«В плену стихии»

IMDb: 6.6

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Здесь все начиналось как идеальная романтическая сказка: двое влюбленных, роскошная яхта и бескрайний Тихий океан. Но у природы были свои планы, и пара попадает в эпицентр мощного урагана. После шторма судно разбито, связи нет, а парень тяжело ранен. Девушке приходится взять все в свои руки, чтобы спасти любимого. Самое интересное в этом фильме — то, как порой трудно отличить реальность от галлюцинаций, когда приходится неделями дрейфовать посреди воды без надежды на спасение.

«Джунгли»

IMDb: 6.7

Если вы думали, что путешествие в тропики — это романтика, то этот фильм быстро изменит ваше мнение. Главный герой отправляется с друзьями и сомнительным гидом вглубь диких лесов Амазонки в поисках экзотики и приключений. Конечно, все идет не по плану, и парень остается совершенно один посреди непроходимых, враждебных джунглей. Без еды, без оружия, окруженный дикими зверями, насекомыми и инфекциями. Дэниел Рэдклифф здесь сыграл просто на пределе своих возможностей, показывая, как меняется человек ради того, чтобы просто выжить.

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фильмы лучшие фильмы подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец
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