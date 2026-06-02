Идеальные преступления в кино: лучшие фильмы об ограблениях

Фрагмент из фильма "Одиннадцать друзей Оушена". Кадр из видео

Фильмы об ограблениях — это отдельное наслаждение. У них всегда есть свой зритель, которому интересно наблюдать за тем, как разворачиваются события в преступном мире. В таких фильмах больше всего ценится изящество процесса, где риск граничит с искусством.

Новини.LIVE расскажет о трех совершенно разных взглядах на то, каким образом можно обмануть систему.

"Схватка" (1995)

Здесь нет места легкомыслию или шуткам. Это игра в кота и мышь между двумя профессионалами. С одной стороны — Нил Макколи, человек, который не оставляет отпечатков и эмоций, настоящий мастер идеальных ограблений. С другой — Винсент Ханна, детектив, который буквально живет своей работой, а потому видит Макколи насквозь. Эти двое настолько похожи в своей преданности делу, что их противостояние становится личным. Можно сказать, это такая психологическая дуэль двух титанов, где каждый ход может стать последним.

"Одиннадцать друзей Оушена" (2001)

Наш герой Дэнни Оушен только что вышел из тюрьмы, и вместо того, чтобы завязать, он планирует самое дерзкое ограбление в истории Вегаса. Почему? Потому что владелец казино Терри Бенедикт не просто конкурент, он отбил у Дэнни жену. И теперь это вопрос чести, умноженный на миллионы долларов. Оушен собирает команду узкопрофильных специалистов — от ловких карманников до гениальных инженеров. Здесь вы увидите красивую историю о том, как можно "развести" систему под носом у охраны, когда каждый участник команды выполняет свою роль, как часовой механизм.

"Ограбление по-итальянски" (2003)

Джон Бриджер — старый профи, который мечтает уйти на пенсию после одного, последнего крупного заказа. План идеальный — украсть золотые слитки, стоимость которых около 35 миллионов долларов. Команда собрана из лучших: от подрывника до гениального водителя. Все идет как по маслу, пока в дело не вмешивается банальная человеческая жадность. Это классика, которую хочется пересматривать ради невероятных погонь на Mini Cooper и того самого ощущения справедливости, когда бывшие партнеры объединяются, чтобы восстановить баланс.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, какие фильмы по мотивам Агаты Кристи вы могли и не видеть. Она всегда создавала действительно культовые истории.

Также мы сообщали, какие культовые ленты стоит посмотреть хотя бы ради высокого рейтинга. В материале зашла речь о таких знаменитых историях, как "Побег из Шоушенка".