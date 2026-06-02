Ідеальні злочини в кіно: найкращі фільми про пограбування

Фільми про пограбування — це окрема насолода. У них завжди є свій глядач, котрому цікаво спостерігати за тим, як розгортаються події в злочинному світі. У таких фільмах найбільше цінується витонченість процесу, де ризик межує з мистецтвом.

Новини.LIVE розповість про три абсолютно різні погляди на те, яким чином можна обманути систему.

"Сутичка" (1995)

Тут немає місця легковажності чи жартам. Це гра в кота і мишу між двома професіоналами. З одного боку — Ніл Макколі, людина, яка не залишає відбитків і емоцій, справжній майстер ідеальних пограбувань. З іншого — Вінсент Ханна, детектив, який буквально живе своєю роботою, а тому бачить Макколі наскрізь. Ці двоє настільки схожі у своїй відданості справі, що їхнє протистояння стає особистим. Можна сказати, це така психологічна дуель двох титанів, де кожен хід може стати останнім.

"Одинадцять друзів Оушена" (2001)

Наш герой Денні Оушен щойно вийшов із в’язниці, і замість того, щоб зав’язати, він планує найзухваліше пограбування в історії Вегаса. Чому? Бо власник казино Террі Бенедикт не просто конкурент, він відбив у Денні дружину. І тепер це питання честі, помножене на мільйони доларів. Оушен збирає команду вузькопрофільних спеціалістів — від спритних кишенькових злодіїв до геніальних інженерів. Тут ви побачите красиву історію про те, як можна "розвести" систему під носом у охорони, коли кожен учасник команди виконує свою роль, як годинниковий механізм.

"Пограбування по-італійськи" (2003)

Джон Бріджер — старий профі, який мріє піти на пенсію після одного, останнього великого замовлення. План ідеальний — викрасти золоті злитки, вартість яких близько 35 мільйонів доларів. Команда зібрана з найкращих: від підривника до геніального водія. Все йде як по маслу, поки в справу не втручається банальна людська жадібність. Це класика, яку хочеться передивлятися заради неймовірних погонь на Mini Cooper та того самого відчуття справедливості, коли колишні партнери об’єднуються, щоб відновити баланс.

