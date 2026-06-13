3 культові фільми про виживання, які неможливо забути після перегляду

Фрагмент з фільму "Джунглі". Кадр з відео

Фільми про виживання — це завжди окремий вид задоволення. Вони чіпляють тим, що в них не вигадані супергерої рятують світ, а звичайні люди, які випадково опиняються в диких і страшних обставинах. І звичайно їм доводиться йти на все заради власного виживання.

Новини.LIVE розповість про три захопливі історії, які точно не дадуть вам відірватися від екрана.

"127 годин"

IMDb: 7.5

Хлопець-екстремал обожнює лазити по каньйонах сам, нікому не сказавши, куди йде. І ось в один момент величезний валун затискає його руку в глибокій ущелині. Усе. Жодної душі навколо, вода закінчується, а допомоги чекати нізвідки. Стрічка показує, на що здатна людина, коли жага до життя перемагає тваринний страх і біль. Фінал ви точно дивитиметесь із заплющеними очима, але воно того варте.

"У полоні стихії"

IMDb: 6.6

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Тут усе починалося як ідеальна романтична казка: двоє закоханих, розкішна яхта і безкрайній Тихий океан. Але у природи були свої плани, і пара потрапляє в епіцентр потужного урагану. Після шторму судно розбите, зв'язку немає, а хлопець важко поранений. Дівчині доводиться взяти все в свої руки, щоб урятувати коханого. Найцікавіше в цьому фільмі — те, як важко часом відрізнити реальність від галюцинацій, коли тижнями доводиться дрейфувати посеред води без надії на порятунок.

"Джунглі"

IMDb: 6.7

Якщо ви думали, що подорож у тропіки — це романтика, то цей фільм швидко змінить вашу думку. Головний герой вирушає з друзями та сумнівним гідом углиб диких лісів Амазонки в пошуках екзотики та пригод. Звісно, все йде не за планом, і хлопець залишається абсолютно один посеред непрохідних, ворожих джунглів. Без їжі, без зброї, оточений дикими звірами, комахами та інфекціями. Деніел Редкліфф тут зіграв просто на межі своїх можливостей, показуючи, як змінюється людина заради того, щоб просто вижити.

Раніше ми писали про те, які фільми про легендарні пограбування варто побачити тим, хто любить історії про геніальні злочини. В них показано, яким чином можна обманути систему.

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