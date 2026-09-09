"Месники", "Локі" та інші: найкращі фільми й серіали від Marvel

Логотип Marvel. Фото: скриншот з відео

Всесвіт Marvel уже давно не обмежується супергеройськими фільмами. За роки з’явилися десятки стрічок і серіалів про різних персонажів. Серед них є масштабні командні історії, які зовсім не схожі один на одного. Якщо ви не знаєте, що подивитися з Marvel, то у нас для вас є кілька фільмів і серіалів, на які варто звернути увагу.

Новини.LIVE розповість про особливі історії від Marvel.

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Фільм "Месники", 2012

Локі повертається на Землю з планом захопити її за допомогою могутньої інопланетної сили. Щ.И.Т. розуміє, що самостійно зупинити його не зможе, тому збирає команду найсильніших героїв. До неї входять Залізна людина, Капітан Америка, Тор, Халк, Чорна вдова та Соколине око. Спочатку їм непросто діяти разом, адже кожен має власний характер і погляд на ситуацію. Та коли над людством нависає серйозна загроза, героям доводиться залишити суперечки й об’єднатися проти Локі.

Фільм "Нічний перевертень", 2022

Після смерті Улісса Бладстоуна його маєток стає місцем зустрічі мисливців на монстрів. Вони приїжджають туди, щоб взяти участь у незвичайному полюванні та визначити нового власника Кривавого самоцвіту. Серед учасників опиняються Джек Расселл, який приховує страшне прокляття, та Ельза Бладстоун. Однак усе швидко виходить з-під контролю. Полювання перетворюється на боротьбу за виживання, коли герої зустрічаються з небезпечним створінням.

Серіал "Ехо", 2024

Головна героїня серіалу — Мая Лопес. У дитинстві вона втратила матір, а після аварії залишилася без ноги. Через роки Мая дізнається, що до смерті її батька був причетний Вілсон Фіск, відомий кримінальний бос. Вона намагається розібратися з ним, після чого повертається до рідного міста в Оклахомі.

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Там Мая хоче відновити стосунки з родиною та більше дізнатися про своє походження. Проте спокійного життя не виходить. Фіск виживає і починає шукати її разом зі своїми людьми. Тепер Маї доводиться одночасно вирішувати сімейні проблеми та тікати від минулого.

Серіал "Локі", 2021

Після подій "Месників" Локі отримує Тессеракт і використовує його, щоб утекти. Після чого його затримують і доставляють до загадкової організації, яка стежить за перебігом часу. Локі звинувачують у порушенні Священної часової лінії. Йому загрожує так званий "перезапуск", але ситуація змінюється після зустрічі з агентом Мебіусом. Той пропонує Локі угоду: допомогти Управлінню часовими змінами в обмін на шанс уникнути покарання.

Серіал "Місячний лицар", 2022

Стівен Грант працює в сувенірній крамниці при лондонському музеї. Він часто прокидається в незнайомих місцях і не пам’ятає, що робив напередодні. Згодом Стівен розуміє, що причина пов’язана з його власною свідомістю. Виявляється, він ділить тіло з Марком Спектром — колишнім найманцем. У кожного з них своя особистість, а разом вони стають героєм на ім’я Місячний лицар.

Тим часом Артур Герроу намагається звільнити давньоєгипетську богиню Амітт. Він вважає, що може заздалегідь визначити, хто заслуговує на смерть, і починає полювання на таких людей. Місячному лицарю доводиться протистояти Герроу, паралельно намагаючись налагодити життя зі своєю іншою особистістю.

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