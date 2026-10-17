Пара смотрит фильмы ужасов. Фото: magnific

В обычной жизни мало кто хочет оказаться в темном подвале, встретиться с убийцей или увидеть что-то сверхъестественное. А вот на экране такие ситуации привлекают миллионы зрителей. Они намеренно выбирают истории, от которых стынет кровь, задерживают дыхание в самые страшные моменты и нередко остаются довольными после просмотра.

Новини.LIVE со ссылкой на Science Alert называет шесть причин, которые помогают понять, почему людей так тянет к страшному кино.

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Почему фильмы ужасов пользуются спросом

Когда страх становится приятным

Сердце бешено бьется, дыхание сбивается, ладони потеют, а мышцы напрягаются. Так организм реагирует на опасность, но похожие ощущения возникают и тогда, когда человек сильно волнуется или чего-то с нетерпением ждет. И страх, и волнение сопровождаются выбросом гормонов стресса, поэтому иногда их бывает непросто разделить.

Некоторым людям нравится именно это состояние. Они ищут острых ощущений и охотно смотрят фильмы, которые заставляют нервничать, вздрагивать и внимательно следить за каждым движением персонажей. Чем страшнее сцена, тем сильнее переживания.

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Другие зрители реагируют совсем иначе. Когда на экране внезапно появляется чудовище или начинается жестокая сцена, они отворачиваются, закрывают глаза или затыкают уши. Особенно тяжело им бывает тогда, когда они слишком переживают за героев. Однако даже такие люди могут любить фильмы ужасов, если им нравятся острые ощущения.

Возможность заглянуть туда, куда в жизни не решились бы

Зомби, вампиры, оборотни и другие фантастические существа вряд ли встретятся нам на улице. Но это не мешает людям интересоваться ими и хотеть увидеть, как они ведут себя в вымышленном мире. Страшное кино позволяет удовлетворить любопытство к смерти, насилию, разрушениям и другим жутким вещам, не подвергаясь реальной опасности. Зритель может наблюдать за событиями, которые в жизни вызвали бы ужас или отвращение, но при этом оставаться в безопасности.

Совместный просмотр с кем-то

Смотреть фильм ужасов в одиночку и в компании — совсем разные вещи. Когда рядом сидят друзья или близкий человек, легче пережить напряженную сцену. К тому же реакции окружающих нередко добавляют эмоций: кто-то вскрикнул, кто-то схватился за руку соседа — и вот уже страшный момент запомнился всем.

Для пар такие фильмы тоже могут иметь особую привлекательность. Испуг становится поводом прижаться к любимому человеку, обнять его или поискать утешения. Поэтому иногда люди выбирают страшное кино не только ради сюжета, но и ради совместного вечера.

Когда чужие ошибки доставляют удовольствие

В фильмах ужасов персонажи нередко сами приближают свою гибель. Они идут в темный лес, игнорируют предупреждения или решают проверить подозрительный шум в пустом доме. Зрителю остается только ждать, чем закончится такая неосторожность. Когда неприятный персонаж в конце концов расплачивается за свои поступки, некоторые могут испытать удовольствие. В психологии это называют злорадством — чувством, которое возникает, когда чужие неприятности кажутся заслуженными.

В то же время любовь к фильмам ужасов не означает, что человек равнодушен к чужой боли. Исследование показало, что поклонники этого жанра сопереживают другим не меньше, чем те, кто не любит страшное кино.

Итак, интерес к фильмам ужасов не имеет единого объяснения. Кому-то нравится испытывать страх, кому-то интересно наблюдать за необычными событиями, а кто-то ценит возможность провести время с близкими. И хотя на экране происходят жуткие вещи, зритель знает, что все это выдумка. Именно поэтому он может позволить себе пережить то, чего любой ценой избегал бы в реальной жизни.

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