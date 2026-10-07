Первый фильм в мире: история ленты, с которой все началось

Элементы кино. Фото: magnific

Известно, что история кино насчитывает более ста лет. Когда-то люди впервые увидели то, что тогда казалось настоящим чудом, — фотографии, оживавшие на экране. Пионерами западноевропейского кинематографа считаются французские братья Огюст и Луи Люмьер. Братья родились в Безансоне в семье художника.

Об этом расскажет Новини.LIVE.

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Что известно о семье изобретателя кинематографа

Отец интересовался не только живописью, но и фотографией. У него была собственная фабрика, где изготавливали фотопластинки, поэтому сыновья с детства находились среди людей, работающих с искусством и техникой.

После окончания технической школы младший из братьев, Луи, начал работать на отцовском предприятии. Фотография быстро стала его главным увлечением. Больше всего его интересовала световая проекция движущихся фотографий. Луи занимался технической частью будущего изобретения и постоянно работал над новыми устройствами. Огюст больше сосредотачивался на организационных и управленческих вопросах.

Однажды отец подарил сыновьям кинетоскоп Томаса Эдисона — аппарат, который показывал движущиеся изображения. Это устройство заинтересовало братьев, и они решили создать собственное устройство. Им хотелось сделать аппарат, который мог бы буквально "выпускать картинки из коробки". Люмьеры посвящали этой работе почти все свободное время. В конце концов им удалось создать такое устройство. Они назвали его "кинематографом". Основным изобретателем был Луи Люмьер, а Огюст помогал брату, в частности, финансово. Таким образом, оба брата участвовали в создании нового аппарата, хотя делали это по-разному.

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Впрочем, первым фильмом считают не работу Люмьеров. Еще в 1888 году англичанин французского происхождения Луи Лепренс снял ленту "Сцена в саду Раундхей". В ней он запечатлел своих родственников и друзей, прогуливающихся по саду в Западном Йоркшире. Фильм длился всего две секунды, а его сюжет был очень простым.

В 1890 году Лепренс планировал запатентовать созданную им камеру. Но по дороге в Париж он бесследно исчез из поезда. Ни самого Лепренса, ни его багажа так и не нашли. Позже сын изобретателя пытался через суд доказать, что именно его отец был первым создателем кино, а также оправдать его имя. Однако вскоре после судебного процесса его застрелил неизвестный. Так история раннего кинематографа связана не только с изобретениями братьев Люмьер, но и с загадочной судьбой Луи Лепренса, снявшего свой короткометражный фильм еще до появления кинематографа.

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