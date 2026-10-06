Самый популярный жанр фильмов: что выбирают зрители по всему миру

Какой жанр фильмов покорил мир: ответ не так очевиден
В кино действует простой принцип: еще до начала фильма мы примерно знаем, что нас ждет. Увидели слово "хоррор" — готовимся испугаться, "комедия" — ждем шуток, "детектив" — пытаемся вычислить преступника раньше героя. Однако споры о том, какой жанр зрители выбирают чаще всего, продолжаются.
Новини.LIVE поделится своими мыслями по этому поводу.
Какой жанр кино самый популярный
К основным жанрам художественного кино обычно относят:
- боевики;
- драмы;
- комедии;
- мелодрамы;
- детективы;
- триллеры;
- фильмы ужасов;
- фантастика;
- вестерны и исторические фильмы.
На практике границы между ними давно стали условными. Один фильм может быть одновременно детективом и триллером, комедией и приключенческой историей или фантастическим боевиком с супергеройскими мотивами.
Но именно экшн, приключенческое кино и фильмы о супергероях относятся к жанрам, которые стабильно собирают большую аудиторию во всем мире. Исследования Statista показывают, что масштабные динамичные фильмы остаются одними из самых востребованных для просмотра в кинотеатрах.
Причина здесь довольно проста. Боевик не требует от зрителя долгих объяснений того, что происходит. Погоня, драка, опасность, побег или противостояние героя и злодея понятны независимо от того, в какой стране живет человек. Даже когда диалогов немного, сюжет можно понять по действиям персонажей.
Это хорошо видно на примере самых кассовых фильмов в истории. Среди них много картин, в которых экшн смешивается с фантастикой, приключениями или фэнтези. "Аватар", "Мстители: Финал", "Аватар: Путь воды" или "Человек-паук: Домой пути нет" сложно назвать просто боевиками, но именно динамика, масштабные сцены и постоянное движение являются важной частью их формулы.
Но говорить об одном "чистом" самом популярном жанре не совсем правильно. Как мы и говорили, современный кинорынок давно научился смешивать разные форматы, а самую большую аудиторию часто собирают именно фильмы на стыке нескольких жанров. И если посмотреть на мировые кассовые хиты, то боевик, приключения, фантастика и кино о супергероях чаще всего оказываются в одном фильме.
Ранее мы писали о боевиках, где шпионам приходится спасать мир, разоблачать преступников и выходить из опасных ситуаций. Но в кино есть и истории, в которых секретный агент может быть главным источником проблем, а обычная супружеская пара — внезапно оказаться втянутой в шпионские разборки.
Также Новини.LIVE сообщали о фильмах 90-х, о которых до сих пор вспоминают спустя годы после премьеры. "Беглец" с Харрисоном Фордом — один из таких триллеров: динамичная история, погони и герой, которому приходится самостоятельно искать путь к правде.