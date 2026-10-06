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Головна Кіно Який жанр фільмів підкорив світ: відповідь не така очевидна

Який жанр фільмів підкорив світ: відповідь не така очевидна

Ua ru
6 жовтня 2026 22:29
Найпопулярніший жанр фільмів: що обирають глядачі у всьому світі
Дівчина дивиться телевізор. Фото: magnific

Кіно має простий принцип: ще до початку фільму ми приблизно знаємо, що на нас чекає. Побачили слово "горор" — готуємося лякатися, "комедія" — чекаємо жартів, "детектив" — намагаємося вирахувати злочинця раніше за героя. Проте суперечки про те, який жанр глядачі обирають найчастіше, продовжуються.

Новини.LIVE поділиться своїми думками з цього приводу.

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Який жанр кіно найпопулярніший

До основних жанрів ігрового кіно зазвичай відносять:

  • бойовики;
  • драми;
  • комедії;
  • мелодрами;
  • детективи;
  • трилери;
  • жахи;
  • фантастика;
  •  вестерни та історичні фільми.

На практиці межі між ними давно стали умовними. Один фільм може бути одночасно детективом і трилером, комедією та пригодницькою історією або фантастичним бойовиком із супергеройськими мотивами.

Але саме екшн, пригодницьке кіно та супергеройські фільми належать до жанрів, які стабільно збирають велику аудиторію у світі. Дослідження Statista показують, що масштабні динамічні фільми залишаються одними з найбажаніших для перегляду в кінотеатрах.

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Причина тут доволі проста. Бойовик не вимагає від глядача довго пояснювати, що відбувається. Погоня, бійка, небезпека, втеча чи протистояння героя і лиходія зрозумілі незалежно від того, у якій країні людина живе. Навіть коли діалогів небагато, сюжет можна зчитувати через дії персонажів.

Це добре видно на прикладі найкасовіших фільмів в історії. Серед них багато стрічок, у яких екшн змішується з фантастикою, пригодами або фентезі. "Аватар", "Месники: Завершення", "Аватар: Шлях води" чи "Людина-павук: Додому шляху нема" складно назвати просто бойовиками, але саме динаміка, масштабні сцени та постійний рух є важливою частиною їхньої формули.

Але говорити про один "чистий" найпопулярніший жанр не зовсім правильно. Як ми і говорили, сучасний кіноринок давно навчився змішувати різні формати, а найбільшу аудиторію часто збирають саме фільми на стику кількох жанрів. І якщо подивитися на світові касові хіти, то бойовик, пригоди, фантастика та супергеройське кіно найчастіше опиняються в одному фільмі.

Раніше ми писали про бойовики, де шпигунам доводиться рятувати світ, викривати злочинців і виходити з небезпечних ситуацій. Але в кіно є й історії, у яких секретний агент може бути головним джерелом проблем, а звичайна подружня пара — раптом опинитися втягнутою у шпигунські розбірки.

Також Новини.LIVE повідомляли про фільми 90-х, які досі згадують через роки після прем’єри. "Утікач" із Гаррісоном Фордом — один із таких трилерів: динамічна історія, переслідування та герой, якому доводиться самостійно шукати шлях до правди.

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Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець

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