Перший фільм у світі: історія стрічки, з якої все почалося

Елементи кіно. Фото: magnific

Відомо, що історія кіно налічує понад сто років. Колись люди вперше побачили те, що тоді здавалося справжнім дивом, — фотографії, які оживали на екрані. Першовідкривачами західноєвропейського кінематографа вважають французьких братів Огюста і Луї Люм'єр. Брати народилися в Безансоні в родині художника.

Про це розповість Новини.LIVE.

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Що відомо про сімʼю винахідника кінематографу

Батько цікавився не лише живописом, а й фотографією. Він мав власну фабрику, де виготовляли фотопластинки, тому сини з дитинства перебували серед людей, які працювали з мистецтвом і технікою.

Після закінчення технічної школи молодший із братів, Луї, почав працювати на батьківському підприємстві. Фотографія швидко стала його головним захопленням. Найбільше його цікавила світлова проекція рухомих фотографій. Луї займався технічною частиною майбутнього винаходу та постійно працював над новими пристроями. Огюст більше зосереджувався на організаційних і менеджерських питаннях.

Одного разу батько подарував синам кінетоскоп Томаса Едісона — апарат, який показував рухомі зображення. Ця річ зацікавила братів, і вони вирішили створити власний пристрій. Їм хотілося зробити апарат, який міг би буквально "випускати картинки з коробки". Люм'єри присвячували цій роботі майже весь вільний час. Зрештою їм вдалося створити такий пристрій. Вони назвали його "сінематографом". Основним винахідником був Луї Люм'єр, а Огюст допомагав братові, зокрема фінансово. Таким чином, обидва брати брали участь у створенні нового апарата, хоча робили це по-різному.

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Втім, першим фільмом вважають не роботу Люм'єрів. Ще у 1888 році англієць французького походження Луї Лепренс зняв стрічку "Сцена в саду Раундхэй". У ній він показав своїх родичів і друзів, які прогулювалися садом у Західному Йоркширі. Фільм тривав лише дві секунди, а його сюжет був дуже простим.

У 1890 році Лепренс планував запатентувати створену ним камеру. Але дорогою до Парижа він безслідно зник із поїзда. Ні самого Лепренса, ні його багажу так і не знайшли. Пізніше син винахідника намагався через суд довести, що саме його батько був першим творцем кіно, а також очистити його ім'я. Проте невдовзі після судового процесу його застрелив невідомий. Так історія раннього кінематографа пов'язана не лише з винаходами братів Люм'єр, а й із загадковою долею Луї Лепренса, який зняв свою коротку стрічку ще до появи сінематографа.

Раніше ми писали про те, що Шерлок Холмс, Бетмен і Дракула з’явилися задовго до сучасних кіновсесвітів, але досі залишаються знайомими глядачам різного віку. За десятки років їх переносили на екран у нових екранізаціях, переосмислювали в серіалах і навіть використовували в пародіях.

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