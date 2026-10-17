Пара дивиться фільми-жахів. Фото: magnific

У звичайному житті мало хто хоче опинитися в темному підвалі, зустрітися з убивцею чи побачити щось надприродне. А от на екрані такі ситуації приваблюють мільйони глядачів. Вони навмисно обирають історії, від яких холоне кров, затамовують подих у найстрашніші моменти й нерідко залишаються задоволеними після перегляду.

Новини.LIVE з посиланням на Science Alert називає шість причин, які допомагають зрозуміти, чому людей так тягне до страшного кіно.

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Чому фільми-жахів користуються попитом

Коли страх стає приємним

Серце шалено б'ється, дихання збивається, долоні пітніють, а м'язи напружуються. Так організм реагує на небезпеку, але схожі відчуття виникають і тоді, коли людина сильно хвилюється або чогось із нетерпінням чекає. І страх, і хвилювання супроводжуються викидом гормонів стресу, тому іноді їх буває непросто розділити.

Деяким людям подобається саме цей стан. Вони шукають сильних вражень і охоче дивляться фільми, які змушують нервувати, здригатися й уважно стежити за кожним рухом персонажів. Що страшніша сцена, то сильніше переживання.

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Інші глядачі реагують зовсім інакше. Коли на екрані раптово з'являється чудовисько або починається жорстока сцена, вони відвертаються, заплющують очі чи закривають вуха. Особливо важко їм буває тоді, коли вони надто переймаються тим, що відбувається з героями. Проте навіть такі люди можуть любити фільми жахів, якщо їм до вподоби гострі відчуття.

Можливість зазирнути туди, куди в житті не наважилися б

Зомбі, вампіри, перевертні та інші фантастичні істоти навряд чи зустрінуться нам на вулиці. Та це не заважає людям цікавитися ними й хотіти побачити, як вони поводяться у вигаданому світі. Страшне кіно дає змогу задовольнити цікавість до смерті, насильства, руйнувань та інших моторошних речей, не наражаючись на реальну небезпеку. Глядач може спостерігати за подіями, які в житті викликали б жах або відразу, але водночас залишатися в безпечному місці.

Спільний перегляд з кимось

Дивитися фільм жахів наодинці й у компанії — зовсім різні речі. Коли поруч сидять друзі або близька людина, легше пережити напружену сцену. До того ж реакції інших нерідко додають емоцій: хтось скрикнув, хтось схопився за руку сусіда — і ось уже страшний момент запам'ятався всім.

Для пар такі фільми теж можуть мати особливу привабливість. Переляк стає приводом пригорнутися до коханої людини, обійняти її або пошукати розради. Тож іноді люди обирають страшне кіно не лише заради сюжету, а й заради спільного вечора.

Коли чужі помилки приносять задоволення

У фільмах жахів персонажі нерідко самі наближають свою загибель. Вони йдуть у темний ліс, ігнорують попередження або вирішують перевірити підозрілий шум у порожньому будинку. Глядачеві залишається лише чекати, чим закінчиться така необачність. Коли неприємний персонаж зрештою розплачується за власні вчинки, дехто може відчути задоволення. У психології це називають зловтіхою — почуттям, яке виникає, коли чужі неприємності здаються заслуженими.

Водночас любов до фільмів жахів не означає, що людина байдужа до чужого болю. Дослідження показало, що шанувальники цього жанру співпереживають іншим не менше, ніж ті, хто не любить страшне кіно.

Отже, зацікавлення фільмами жахів не має єдиного пояснення. Комусь подобається відчувати страх, комусь цікаво спостерігати за незвичайними подіями, а хтось цінує можливість провести час із близькими. І хоча на екрані відбуваються моторошні речі, глядач знає, що все це вигадка. Саме тому він може дозволити собі пережити те, чого за будь-яку ціну уникав би в реальному житті.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році на глядачів чекають три фантастичні фільми, які пропонують зовсім різні історії. В одному герою доведеться шукати порятунок для людства далеко від Землі, в іншому — полювати на небезпечного ворога в далекій галактиці, а третій занурить у моторошний лабіринт, з якого не так просто вибратися.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кіно починалося з коротких німих стрічок, які сьогодні здаються зовсім простими, але свого часу вражали глядачів. Одними з тих, хто перетворив рухомі фотографії на справжнє видовище, стали брати Луї та Огюст Люм’єри.