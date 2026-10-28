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Главная Кино От "Пацанов" до "Флибега": 4 сериала, за которые любят Amazon Prime

От "Пацанов" до "Флибега": 4 сериала, за которые любят Amazon Prime

Ua ru
28 октября 2026 19:39
Лучшие сериалы на Amazon Prime Video: почему их обязательно стоит посмотреть
Логотип Amazon Prime. Фото: скриншот из видео

Супергерои, которые за кулисами оказываются жестокими преступниками, обычная домохозяйка, выходящая на сцену со стендапом, саркастичная жительница Лондона и люди, пытающиеся выжить после ядерной войны. На первый взгляд эти сюжеты почти ничего не имеют общего. Однако все четыре сериала выходили на Amazon Prime Video и демонстрируют, насколько разными могут быть истории на этой платформе.

Новини.LIVE готов назвать четыре сериала на Amazon Prime Video с высокими оценками на IMDb.

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"Пацаны» (2019–...)

Жанр: сатирический экшн, черная комедия, супергеройский сериал.

Рейтинг IMDb: 8,7

В этом мире супергерои давно стали знаменитостями, которых обожают миллионы. Но за пределами публичного образа они совсем не похожи на безупречных спасителей — многие из них коррумпированы и жестоки. Против таких "героев" выступает группа обычных людей, которую называют "Пацанами".

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"Удивительная миссис Мейзел" (2017–2023)

Жанр: комедия, драма.

Рейтинг IMDb: 8,7.

Нью-Йорк, 1958 год. Жизнь Мириам "Мидж" Мейзел кажется вполне устроенной: она замужем и ведет жизнь обычной домохозяйки. Но однажды женщина узнает об измене мужа. Переживая этот удар, Мидж случайно выходит на сцену стендап-клуба и понимает, что у нее есть талант к комедии. Так начинается совершенно новый этап ее жизни.

"Фоллаут" (2024–...)

Жанр: фантастика, постапокалипсис, приключенческий экшн.

Рейтинг IMDb: 8,3.

История основана на известной серии видеоигр. После ядерной войны мир превратился в опасную пустошь. Люди, которые годами жили в комфортных подземных бункерах, вынуждены подняться на поверхность. Там их ждет совершенно другой мир — дикий, опасный и полный странных вещей.

"Флибег" (2016–2019)

Жанр: драмедия, комедия.

Рейтинг IMDb: 8,7.

В центре истории — молодая женщина из Лондона, которая скрывает сложные переживания за сарказмом и резкими шутками. Она пытается пережить утрату, разобраться в личной жизни и понять, чего хочет от себя и своего будущего.

Ранее мы писали о том, что в октябре украинцы чаще всего смотрят на Netflix сериал "К востоку от Эдема", который возглавил рейтинг сериалов в начале месяца. В пятерку также вошли "Джентльмены" и еще три проекта, которые сейчас имеют наибольшее количество просмотров среди украинской аудитории.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Декстер" и "Менталист" давно завершились, но оба сериала до сих пор остаются среди известных криминальных историй и имеют оценку более 8 баллов на IMDb. Наряду с ними есть еще четыре детективных и криминальных сериала с такими же высокими оценками, которые не стоит списывать со счетов только из-за их возраста.

сериал подборка сериалов лучшие сериалы Amazon Prime Video
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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