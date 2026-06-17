Что посмотреть на Amazon Prime Video: 4 лучших сериала

Фрагмент из сериала "Фоллаут". Кадр из видео

Платформа Amazon Prime Video уже давно перестала быть просто еще одним стриминговым сервисом. Здесь достаточно сериалов, которые захватывают с первой серии и не отпускают до самого финала.

Если вы ищете что-то действительно интересное на несколько вечеров, Новини.LIVE советуют обратить внимание на эти четыре проекта.

"Фоллаут" (Fallout)

Рейтинг IMDb: 8,3

После глобальной ядерной катастрофы люди разделились на тех, кто выживает на поверхности, и тех, кто годами скрывается в подземных убежищах. Главная героиня впервые выходит из безопасного бункера и попадает в мир, который давно живет по своим жестким правилам. Здесь полно опасностей, странных персонажей и неожиданных открытий. Сериал удачно сочетает приключения, черный юмор и драму, поэтому понравится даже тем, кто никогда не играл в одноименную видеоигру.

"Голиаф" (Goliath)

Рейтинг IMDb: 8,1

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Когда-то Билли Макбрайд был одним из лучших адвокатов, но после крупной профессиональной ошибки его жизнь буквально развалилась. Карьера осталась в прошлом, а сам он оказался на обочине жизни. Но однажды появляется дело, которое дает шанс все изменить. Расследуя его, герой вступает в борьбу с крупными корпорациями и людьми, привыкшими стоять над законом. Это напряженная история о втором шансе и цене справедливости.

"Подлый Пит" (Sneaky Pete)

Рейтинг IMDb: 8,0

После освобождения из тюрьмы мошенник оказывается в сложной ситуации — за ним охотится опасный криминальный авторитет. Чтобы спастись, мужчина решает выдать себя за бывшего сокамерника, которого давно не видели родные. На первый взгляд план кажется идеальным, но чем дольше он живет чужой жизнью, тем больше проблем возникает. Сериал удерживает баланс между криминальной драмой и лёгкой иронией, а сюжет постоянно подбрасывает новые сюрпризы.

"Список смертников" (The Terminal List)

Рейтинг IMDb: 7,9

Во время секретной операции элитное военное подразделение попадает в смертельную ловушку. Выжить удается лишь одному бойцу. Вернувшись домой, он пытается понять, что именно произошло в тот день, но постепенно приходит к выводу, что трагедия была не случайностью. Чем глубже герой погружается в собственное расследование, тем опаснее становится правда. Это динамичный триллер с большим количеством экшена и заговоров на самом высоком уровне.

Каждый из этих сериалов имеет свой стиль и настроение, но их объединяет одно — они легко захватывают внимание и не заставляют жалеть о потраченном времени. Именно поэтому они уже давно входят в число самых популярных проектов Amazon Prime Video.

Ранее мы писали о том, какие фильмы о выживании стоит посмотреть фанатам триллеров. Их полюбили миллионы зрителей.

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