Що подивитися на Amazon Prime Video: 4 найкращі серіали

Фрагмент з серіалу "Фолаут". Кадр з відео

Платформа Amazon Prime Video давно перестав бути просто ще одним стримінговим сервісом. Тут вистачає серіалів, які затягують з першої серії та не відпускають до самого фіналу.

Якщо шукаєте щось справді цікаве на кілька вечорів, Новини.LIVE радять звернути увагу на ці чотири проєкти.

"Фолаут" (Fallout)

Рейтинг IMDb: 8.3

Після глобальної ядерної катастрофи люди розділилися на тих, хто виживає на поверхні, і тих, хто роками ховається в підземних сховищах. Головна героїня вперше виходить із безпечного бункера та потрапляє у світ, який давно живе за власними жорсткими правилами. Тут повно небезпек, дивних персонажів і несподіваних відкриттів. Серіал вдало поєднує пригоди, чорний гумор і драму, тому сподобається навіть тим, хто ніколи не грав у однойменну відеогру.

"Голіаф" (Goliath)

Рейтинг IMDb: 8.1

Читайте також:

Колись Біллі Макбрайд був одним із найкращих адвокатів, але після великої професійної помилки його життя буквально розвалилося. Кар'єра залишилася в минулому, а сам він опинився на узбіччі життя. Та одного дня з'являється справа, яка дає шанс усе змінити. Розслідуючи її, герой вступає в боротьбу з великими корпораціями та людьми, які звикли стояти над законом. Це напружена історія про другий шанс і ціну справедливості.

"Підлий Піт" (Sneaky Pete)

Рейтинг IMDb: 8.0

Після звільнення з в'язниці шахрай опиняється у складній ситуації — за ним полює небезпечний кримінальний авторитет. Щоб урятуватися, чоловік вирішує видати себе за колишнього співкамерника, якого давно не бачили рідні. На перший погляд план здається ідеальним, але що довше він живе чужим життям, то більше проблем виникає. Серіал тримає баланс між кримінальною драмою та легкою іронією, а сюжет постійно підкидає нові сюрпризи.

"Список смертників" (The Terminal List)

Рейтинг IMDb: 7.9

Під час секретної операції елітний військовий підрозділ потрапляє у смертельну пастку. Вижити вдається лише одному бійцю. Повернувшись додому, він намагається зрозуміти, що саме сталося того дня, але поступово доходить висновку, що трагедія була не випадковістю. Чим глибше герой занурюється у власне розслідування, тим небезпечнішою стає правда. Це динамічний трилер із великою кількістю екшену та змов на найвищому рівні.

Кожен із цих серіалів має власний стиль і настрій, але їх об'єднує одне — вони легко захоплюють увагу та не змушують шкодувати про витрачений час. Саме тому вони вже давно входять до числа найпопулярніших проєктів Amazon Prime Video.

Раніше ми писали про те, які фільми про виживання варто подивитися фанатам трилерів. Їх полюбили мільйони глядачів.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали про вампірів можуть сподобатися фанатам "Щоденники вампіра". Це вже класика.