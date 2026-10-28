Найкращі серіали на Amazon Prime Video: чому їх обов'язково варто подивитися

Логотип Amazon Prime. Фото: скриншот з відео

Супергерої, які за лаштунками виявляються жорстокими злочинцями, звичайна домогосподарка, що виходить на сцену зі стендапом, саркастична мешканка Лондона та люди, які намагаються вижити після ядерної війни. На перший погляд ці сюжети майже нічого не мають спільного. Проте всі чотири серіали виходили на Amazon Prime Video і показують, наскільки різними можуть бути історії на платформі.

Новини.LIVE готовий назвати чотири серіали на Amazon Prime Video з високими оцінками на IMDb.

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"Хлопаки" (2019–...)

Жанр: сатиричний екшн, чорна комедія, супергероїка.

Рейтинг IMDb: 8.7

У цьому світі супергерої давно стали знаменитостями, яких обожнюють мільйони. Але за межами публічного образу вони зовсім не схожі на бездоганних рятівників — багато хто з них корумпований і жорстокий. Проти таких "героїв" виступає група звичайних людей, яку називають "Пацанами".

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"Дивовижна місіс Мейзел" (2017–2023)

Жанр: комедія, драма.

Рейтинг IMDb: 8.7.

Нью-Йорк, 1958 рік. Життя Міріам "Мідж" Мейзел здається цілком влаштованим: вона заміжня та веде життя звичайної домогосподарки. Але одного дня жінка дізнається про зраду чоловіка. Переживаючи цей удар, Мідж випадково виходить на сцену стендап-клубу й розуміє, що має талант до комедії. Так починається зовсім інший етап її життя.

"Фоллаут" (2024–...)

Жанр: фантастика, постапокаліпсис, пригодницький екшн.

Рейтинг IMDb: 8.3.

Історія заснована на відомій серії відеоігор. Після ядерної війни світ перетворився на небезпечну пустку. Люди, які роками жили у комфортних підземних бункерах, змушені піднятися на поверхню. Там на них чекає зовсім інший світ — дикий, небезпечний і сповнений дивних речей.

"Флібег" (2016–2019)

Жанр: драмедія, комедія.

Рейтинг IMDb: 8.7.

у центрі історії — молода жінка з Лондона, яка ховає складні переживання за сарказмом і різкими жартами. Вона намагається пережити втрату, розібратися в особистому житті та зрозуміти, чого хоче від себе й свого майбутнього.

Раніше ми писали про те, що українці у жовтні найчастіше вмикають на Netflix "На схід від Едему", який очолив рейтинг серіалів на початку місяця. До п’ятірки також увійшли "Джентльмени" та ще три проєкти, які зараз мають найбільше переглядів серед української аудиторії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Декстер" і "Менталіст" давно завершилися, але обидва серіали досі залишаються серед відомих кримінальних історій та мають оцінку понад 8 балів на IMDb. Поруч із ними є ще чотири детективні й кримінальні серіали з такими ж високими оцінками, які не варто списувати лише через їхній вік.