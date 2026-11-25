Постер к фильму "ЭТОС. Перо совы". Фото пресс-службы

Вышел трейлер документального фильма «ЭТОС. Перо совы», посвященного боевому пути спецподразделения ГУР Минобороны «Артан». В фильме собраны рассказы военнослужащих, прошедших через сложные операции на море и в самых горячих точках фронта. Все о военных операциях, решениях, принимаемых за считанные секунды, и истории людей, которые остаются за кадром официальных сводок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу.

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Что покажут в фильме о спецподразделении ГУР "Артан"

Авторы решили показать "Артан" не только через кадры боевой работы. Их интересует, что происходит с человеком во время войны, как он ведет себя в критических обстоятельствах и на какие принципы опирается, когда от его решения зависят жизни других. Поэтому в центре истории — не только операции, но и сами бойцы, их опыт, взаимоотношения и отношение к службе.

Фильм стал частью документального цикла "ЭТОС", посвященного философии и боевой этике украинских подразделений. Его создатели решили отойти от привычного формата военной хроники, где основное внимание уделяется датам, местам и ходу операций. Вместо этого они предлагают взглянуть на войну глазами тех, кто непосредственно принимает в ней участие.

В фильме будут упомянуты ключевые эпизоды боевого пути "Артана". В частности, речь идет об освобождении острова Змеиный, возвращении под контроль Украины газодобывающих платформ, известных как "вышки Бойко", а также о десантных операциях на оккупированном побережье Крыма. Особое внимание уделили работе подразделения на Лиманском и Запорожском направлениях.

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Режиссер фильма Ангел Ангелов пояснил, что команда стремилась передать зрителям особый образ мышления бойцов "Артана", а не просто воссоздать последовательность боевых событий. По его словам, подразделение имеет собственную философию и ритм работы, которые важно было показать языком документального кино.

Символично и название "Перо совы". Оно отсылает к образу воина, которого не всегда можно увидеть, но чье присутствие ощущается. Через этот образ авторы рассказывают о пути бойца, пережитом опыте, памяти, воле и ответственности перед собратьями.

Документальный фильм создали при поддержке Украинского культурного фонда и при содействии Армия Медиа в рамках проекта "ЭТОС. Артан". Премьера состоится в ближайшее время на YouTube-канале "Армия Медиа". Над фильмом работали режиссер, оператор и автор идеи Ангел Ангелов, композитор Артем Назаренко, художник по свету Алексей Степанков, второй режиссер Алексей Чичкан и продюсер Мария Дончик.

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