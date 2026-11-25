Постер фільму "ЕТОС. Перо сови". Фото від пресслужби

Вийшов трейлер документального фільму "ЕТОС. Перо сови", присвяченого бойовому шляху спецпідрозділу ГУР МО "Артан". У стрічці зібрали розповіді військовослужбовців, які пройшли через складні операції на морі та найгарячіших ділянках фронту. Все про військові операції, рішення за лічені секунди та історії людей, які залишаються за кадром офіційних зведень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу.

Реклама

Що покажуть у стрічці про спецпідрозділ ГУР "Артан"

Автори вирішили показати "Артан" не лише через кадри бойової роботи. Їх цікавить, що відбувається з людиною під час війни, як вона поводиться в критичних обставинах і на які принципи спирається, коли від її рішення залежать життя інших. Тому в центрі історії — не тільки операції, а й самі бійці, їхній досвід, взаємини та ставлення до служби.

Фільм став частиною документального циклу "ЕТОС", присвяченого філософії та бойовій етиці українських підрозділів. Його творці вирішили відійти від звичного формату військової хроніки, де головну увагу приділяють датам, місцям і перебігу операцій. Натомість вони пропонують поглянути на війну очима тих, хто безпосередньо бере в ній участь.

У стрічці згадають ключові епізоди бойового шляху "Артану". Зокрема, йдеться про звільнення острова Зміїний, повернення під контроль України газовидобувних платформ, відомих як "вишки Бойка", а також десантні операції на окупованому узбережжі Криму. Окрему увагу приділили роботі підрозділу на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Читайте також:

Режисер фільму Ангел Ангелов пояснив, що команда прагнула передати глядачам особливий спосіб мислення бійців "Артану", а не просто відтворити послідовність бойових подій. За його словами, підрозділ має власну філософію та темп роботи, які важливо було показати мовою документального кіно.

Символічною є і назва "Перо сови". Вона відсилає до образу воїна, якого не завжди можна побачити, але чию присутність відчувають. Через цей образ автори говорять про шлях бійця, пережитий досвід, пам'ять, волю та відповідальність перед побратимами.

Документальну стрічку створили за підтримки Українського культурного фонду та за сприяння Армія Медіа в межах проєкту "ЕТОС. Артан". Прем'єра відбудеться незабаром на YouTube-каналі Армія Медіа. Над фільмом працювали режисер, оператор та автор ідеї Ангел Ангелов, композитор Артем Назаренко, художник зі світла Олексій Степанков, другий режисер Олексій Чичкан і продюсерка Марія Дончик.

Раніше ми згадували про те, як у 2006 році на українські екрани вийшов фільм "Штольня" — одна з перших вітчизняних стрічок у жанрі молодіжного трилера. Тоді такий формат був незвичним для українського кіно, а сама історія про студентів, які опинилися в підземеллі, запам’яталася глядачам. Минуло 20 років, але фільм досі згадують як помітне явище в історії нашого кінематографа.

Також ми повідомляли, що український кінематограф готує нову комедію — "Хатник". Автори вже представили перший тизер стрічки, тож глядачі можуть побачити, яким буде фільм і на який гумор розраховувати. Водночас творці розкрили дату прем’єри.