Фільм про Україну після війни: вийшов трейлер до фільму Васяновича "За Перемогу!"

Фрагмент з трейлеру до "За Перемогу!". Фото: пресслужба

Вийшов офіційний трейлер до нового фільму Валентина Васяновича "За Перемогу!". Це драмеді про Україну після завершення війни та людей, яким доведеться звикати до життя в нових умовах. Війна закінчилася, але багато що змінилося. Герої мають вирішити, де жити, чим займатися, як будувати стосунки та чи можливо почати все спочатку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу фільму.

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Про що буде новий український фільм "За Перемогу!"

У центрі сюжету — кінорежисер, який більше не може працювати за професією. Його дружина та донька вже три роки мешкають у Відні й не планують повертатися в Україну. Сам герой не готовий виїхати до них, адже не уявляє себе без роботи у власній країні. Тому після закінчення війни для нього починається інша боротьба — за можливість знайти себе в новій реальності. Так само змінювати своє життя доводиться й іншим героям фільму.

Васянович розповідає цю історію не як серйозну драму про майбутнє, а через поєднання іронії, драми та абсурду. У фільмі є знайомі риси українського життя, але події розгортаються в майбутньому, якого ще не існує.

Ще одна особливість "За Перемогу!" — участь у ньому самого режисера та його колег. Валентин Васянович, художник-постановник Владлен Одуденко, звукорежисер Сергій Степанський, оператор Михайло Любарський і продюсер Володимир Яценко зіграли у стрічці самих себе. Через це вигадана історія частково перетинається з реальним життям авторів фільму.

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"За Перемогу!" — нова режисерська робота Валентина Васяновича, відомого за фільмами "Атлантида", "Рівень чорного" та "Відблиск". Світова прем'єра картини пройшла на 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Стрічка стала першим українським фільмом у конкурсній програмі Platform TIFF. Вона також отримала головну нагороду цієї програми.

На 17-му Одеському міжнародному кінофестивалі фільм здобув одразу три відзнаки. "За Перемогу!" назвали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Окремо стрічку відзначило журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, а також журі MEGOGO.

Фільм створили Arsenal Films, ForeFilms та литовська компанія M-Films. В Україні прокатом займається Kinomania Film Distribution. Українська прем'єра "За Перемогу!" відбудеться 22 жовтня.

Хто приймав участь у створенні фільму

У стрічці знялися Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Маріанна Новікова, Григорій Наумов, Володимир Кузнецов, Михайло Любарський, Сергій Степанський, Володимир Яценко, Юрій Огнєв та Ніка Мислицька.

Сценарій, режисуру та частину операторської роботи виконав Валентин Васянович. Разом із ним над камерою працював Михайло Любарський.

Продюсерами стали Володимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович та Ія Мислицька. За художнє оформлення відповідали Владлен Одуденко та Віталій Сударьков, костюми створила Ганна Чабанюк. Над гримом працювали Марія Пілунська та Тетяна Боженок, а звук записував Сергій Степанський.

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