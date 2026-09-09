Фільм "Практична магія 2" в кіно: в головних ролях акторки Буллок і Кідман

Героїні фільму "Практична магія 2". Фото: скриншот з відео

Фільм "Практична магія" вийшов у 1998 році та був знятий за мотивами однойменного роману Еліс Хоффман, опублікованого у 1995-му. Головні ролі у стрічці виконали Сандра Буллок і Ніколь Кідман. Вони зіграли сестер Саллі та Джилліан Оуенс, які успадкували від родини магічні здібності.

Редакція Новини.LIVE розповість, чого варто очікувати від продовження цієї історії.

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"Практична магія 2" в кіно

Через майже три десятиліття історія отримала продовження. "Практична магія 2" на днях вже вийде на великі екрани, а до знайомих образів повернулися Буллок і Кідман. Події нової частини розгортаються приблизно через 30 років після фіналу першого фільму.

Цього разу увага зосереджена не лише на Саллі та Джилліан. У центрі сюжету опиняються їхні доньки — Кайлі та Антонія. Дівчата стають частиною нової магічної історії, яка знову пов'язана з давнім прокляттям їхньої родини.

Жінки з роду Оуенсів поколіннями живуть із одним і тим самим прокляттям. Воно прирікає на смерть чоловіків, які закохуються в представниць цієї сім'ї. Саллі та Джилліан знову змушені об'єднатися, щоб розірвати це коло та не дозволити прокляттю торкнутися наступного покоління.

Хто повернувся у "Практичній магії 2"

Для шанувальників першого фільму творці підготували чимало знайомих облич. Сандра Буллок і Ніколь Кідман знову зіграли Саллі та Джилліан. До них також приєдналися Даян Віст і Стокард Ченнінг, які повернулися до ролей тіток Бріджит і Френсіс.

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У продовженні з'явилися й нові акторки. Джої Кінг, відома за фільмами "Будка поцілунків", та Мейсі Вільямс, яка зіграла Ар'ю Старк у "Грі престолів", виконали ролі доньок Саллі.

Режисеркою "Практичної магії 2" стала Сюзанна Бір. Вона працювала над трилерами "Ідеальна пара" та "Пташиний короб", де головну роль також виконала Сандра Буллок. Буллок і Кідман цього разу не лише зіграли у фільмі, а й стали його продюсерками.

"Практична магія 2" вийде в кінотеатрах 10 вересня.

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