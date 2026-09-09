Фильм "Практическая магия 2" в кино: в главных ролях актрисы Буллок и Кидман

Героини фильма "Практическая магия 2". Фото: скриншот из видео

Фильм "Практическая магия" вышел в 1998 году и был снят по мотивам одноименного романа Элис Хоффман, опубликованного в 1995 году. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок и Николь Кидман. Они сыграли сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, унаследовавших от семьи магические способности.

Редакция Новини.LIVE расскажет, чего стоит ожидать от продолжения этой истории.

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"Практическая магия 2" в кино

Спустя почти три десятилетия история получила продолжение. "Практическая магия 2" на днях выйдет на большие экраны, а к знакомым образам вернулись Буллок и Кидман. События новой части разворачиваются примерно через 30 лет после финала первого фильма.

На этот раз внимание сосредоточено не только на Салли и Джиллиан. В центре сюжета оказываются их дочери — Кайли и Антония. Девушки становятся частью новой волшебной истории, которая вновь связана с древним проклятием их семьи.

Женщины из рода Оуэнсов из поколения в поколение живут с одним и тем же проклятием. Оно обрекает на смерть мужчин, которых влюбляются в представительниц этой семьи. Салли и Джиллиан вновь вынуждены объединиться, чтобы разорвать этот круг и не позволить проклятию коснуться следующего поколения.

Кто вернулся в "Практической магии 2"

Для поклонников первого фильма создатели подготовили немало знакомых лиц. Сандра Буллок и Николь Кидман вновь сыграли Салли и Джиллиан. К ним также присоединились Дайан Уист и Стокард Ченнинг, которые вернулись к ролям теток Бриджит и Фрэнсис.

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В сиквеле появились и новые актрисы. Джои Кинг, известная по фильмам "Будка поцелуев", и Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в "Игре престолов", исполнили роли дочерей Салли.

Режиссером "Практической магии 2" стала Сюзанна Бир. Она работала над триллерами "Идеальная пара" и "Птичий клеток", где главную роль также исполнила Сандра Буллок. Буллок и Кидман на этот раз не только сыграли в фильме, но и стали его продюсерами.

"Практическая магия 2" выйдет в кинотеатрах 10 сентября.

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