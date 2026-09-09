Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Спустя 28 лет: фильм "Практическая магия" получил продолжение

Спустя 28 лет: фильм "Практическая магия" получил продолжение

Ua ru
9 сентября 2026 14:31
Фильм "Практическая магия 2" в кино: в главных ролях актрисы Буллок и Кидман
Героини фильма "Практическая магия 2". Фото: скриншот из видео

Фильм "Практическая магия" вышел в 1998 году и был снят по мотивам одноименного романа Элис Хоффман, опубликованного в 1995 году. Главные роли в картине исполнили Сандра Буллок и Николь Кидман. Они сыграли сестер Салли и Джиллиан Оуэнс, унаследовавших от семьи магические способности.

Редакция Новини.LIVE расскажет, чего стоит ожидать от продолжения этой истории.

Реклама

"Практическая магия 2" в кино

Спустя почти три десятилетия история получила продолжение. "Практическая магия 2" на днях выйдет на большие экраны, а к знакомым образам вернулись Буллок и Кидман. События новой части разворачиваются примерно через 30 лет после финала первого фильма.

На этот раз внимание сосредоточено не только на Салли и Джиллиан. В центре сюжета оказываются их дочери — Кайли и Антония. Девушки становятся частью новой волшебной истории, которая вновь связана с древним проклятием их семьи.

  • Женщины из рода Оуэнсов из поколения в поколение живут с одним и тем же проклятием. Оно обрекает на смерть мужчин, которых влюбляются в представительниц этой семьи. Салли и Джиллиан вновь вынуждены объединиться, чтобы разорвать этот круг и не позволить проклятию коснуться следующего поколения.

Кто вернулся в "Практической магии 2"

Для поклонников первого фильма создатели подготовили немало знакомых лиц. Сандра Буллок и Николь Кидман вновь сыграли Салли и Джиллиан. К ним также присоединились Дайан Уист и Стокард Ченнинг, которые вернулись к ролям теток Бриджит и Фрэнсис.

Читайте также:

В сиквеле появились и новые актрисы. Джои Кинг, известная по фильмам "Будка поцелуев", и Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в "Игре престолов", исполнили роли дочерей Салли.

Режиссером "Практической магии 2" стала Сюзанна Бир. Она работала над триллерами "Идеальная пара" и "Птичий клеток", где главную роль также исполнила Сандра Буллок. Буллок и Кидман на этот раз не только сыграли в фильме, но и стали его продюсерами.

"Практическая магия 2" выйдет в кинотеатрах 10 сентября.

Ранее мы писали о том, что Netflix готовит новую экранизацию "Хроник Нарнии" по роману Клайва Стэплза Льюиса "Племянник чародея". Фильм снимает Грета Гервиг, для которой это первая работа в жанре фэнтези после успеха "Барби".

Также Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в украинский прокат выйдут четыре новых фильма. Среди них — фантастическая история о мальчике, триллер с похищением, фильм об инопланетянах и новая лента о мутировавших существах.

фильм Сандра Буллок Николь Кидман актеры новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации