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Главная Кино Украина после войны глазами Васяновича: вышел трейлер фильма "За Победу!"

Украина после войны глазами Васяновича: вышел трейлер фильма "За Победу!"

Ua ru
2 октября 2026 14:27
Фильм об Украине после войны: вышел трейлер к фильму Васяновича "За Победу!"
Фрагмент из трейлера к фильму "За победу!". Фото: пресс-служба

Вышел официальный трейлер нового фильма Валентина Васяновича "За Победу!". Это комедийная драма об Украине после окончания войны и о людях, которым придется привыкать к жизни в новых условиях. Война закончилась, но многое изменилося. Героям предстоит решить, где жить, чем заниматься, как строить отношения и возможно ли начать все сначала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу фильма.

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О чем будет новый украинский фильм "За Победу!"

В центре сюжета — кинорежиссер, который больше не может работать по профессии. Его жена и дочь уже три года живут в Вене и не планируют возвращаться в Украину. Сам герой не готов уехать к ним, ведь не представляет себя без работы в своей стране. Поэтому после окончания войны для него начинается другая борьба — за возможность найти себя в новой реальности. Так же менять свою жизнь приходится и другим героям фильма.

Васянович рассказывает эту историю не как серьезную драму о будущем, а через сочетание иронии, драмы и абсурда. В фильме есть знакомые черты украинской жизни, но события разворачиваются в будущем, которого еще не существует.

Еще одна особенность "За Победу!" — участие в нем самого режиссера и его коллег. Валентин Васянович, художник-постановщик Владлен Одуденко, звукорежиссер Сергей Степанский, оператор Михаил Любарский и продюсер Владимир Яценко сыграли в картине самих себя. Из-за этого вымышленная история частично пересекается с реальной жизнью авторов фильма.

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"За Победу!" — новая режиссерская работа Валентина Васяновича, известного по фильмам "Атлантида", "Уровень черного" и "Отражение". Мировая премьера картины состоялась на 50-м Международном кинофестивале в Торонто. Картина стала первым украинским фильмом в конкурсной программе Platform TIFF. Она также получила главную награду этой программы.

На 17-м Одесском международном кинофестивале фильм получил сразу три награды. "За Победу!" был признан лучшим украинским художественным полнометражным фильмом. Отдельно картину отметило жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, а также жюри MEGOGO.

Фильм создали Arsenal Films, ForeFilms и литовская компания M-Films. В Украине прокатом занимается Kinomania Film Distribution. Украинская премьера "За Победу!" состоится 22 октября.

Кто принимал участие в создании фильма

В картине снялись Валентин Васянович, Владлен Одуденко, Марианна Новикова, Григорий Наумов, Владимир Кузнецов, Михаил Любарский, Сергей Степанский, Владимир Яценко, Юрий Огнев и Ника Мыслицкая.

Сценарий, режиссуру и часть операторской работы выполнил Валентин Васянович. Вместе с ним за камерой работал Михаил Любарский.

Продюсерами выступили Владимир Яценко, Анна Яценко, Валентин Васянович и Ия Мыслицкая. За художественное оформление отвечали Владлен Одуденко и Виталий Сударьков, костюмы создала Анна Чабанюк. Над гримом работали Мария Пилунская и Татьяна Боженок, а звук записывал Сергей Степанский.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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