Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Новинки стриминга на выходные 12–13 сентября: 5 премьер

Новинки стриминга на выходные 12–13 сентября: 5 премьер

Ua ru
12 сентября 2026 04:19
5 новинок стриминга на выходные 12–13 сентября: что посмотреть
Главный герой фильма "Перевозчик". Фото: скриншот из видео

На стриминговых платформах на этой неделе появились новые фильмы и сериалы. Среди премьер — второй сезон "Уотсона", новая серия "Фауды", боевик с Джейсоном Стэтхэмом и триллер об исчезновении девушки. В общей сложности речь идет о пяти новинках, которые вышли накануне выходных 12–13 сентября или появятся в стриминге именно в эти дни.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Sortiraparis.

Реклама

"Вотсон", 2-й сезон — Paramount+

Второй сезон сериала "Ватсон" стартовал на Paramount+ 11 сентября. Моррис Честнат вновь сыграл доктора Джона Ватсона. В новых сериях появился и Шерлок Холмс в исполнении Роберта Карлайла. Создатели продолжают историю врача, который совмещает работу с пациентами и расследование необычных дел.

"Перевозчик 2" — Netflix и HBO Max

Джейсон Стэйтем возвращается к роли Фрэнка Мартина во второй части "Перевозчика". На Netflix фильм стал доступен 9 сентября, а на следующий день появился в каталоге HBO Max. На этот раз Фрэнк соглашается работать шофером в богатой семье. Однако обычное задание быстро оборачивается опасной историей, когда похищают ребенка, которого он должен был охранять.

"Фауда", 5-й сезон — Netflix

Пятый сезон "Фауды" вышел на Netflix 8 сентября. К главной роли вернулся Лиор Раз, а в новых эпизодах также появилась французская актриса Мелани Лоран. События сезона частично переносятся в Марсель. Героям придется работать вдали от привычных мест и иметь дело с новыми противниками.

Читайте также:

"Привлеченные вопреки своей воле" — Prime Video

9 сентября на Prime Video состоялась премьера романтического триллера "Притянутые вопреки своей воле". Главные роли исполнили Эстер Экспосито и Уго Диего Гарсия. По сюжету герои оказываются под защитой, но ситуация между ними быстро усложняется. Романтическая линия в истории сочетается с опасностью и напряженными событиями.

"Пропавшая" — Apple TV+

На Apple TV+ выходит сериал "Пропавшая". Его главный герой — отец, чья дочь исчезла одиннадцать лет назад. После неожиданного звонка он вновь возвращается к этому делу. Поиски заставляют мужчину пересмотреть все, что он знал об исчезновении ребенка. Главную роль исполняет Патрик Браммалл.

Ранее мы писали о том, что известный актер Том Круз вернется к роли гонщика Коула Трикла в сиквеле "Дней грома". Вместе с ним в фильме сыграет Энн Хэтэуэй, а премьера сиквела запланирована спустя более 35 лет после выхода первой части в 1990 году.

Также Новини.LIVE сообщали о "Кэролайн из Каролины" — криминальном триллере о девушке, чья жизнь меняется после случайной встречи. Вместе с новым знакомым она оказывается в опасном путешествии, из-за чего фильм уже сравнивают с историями о Бонни и Клайде.

кино фильм подборка сериалов новый сериал
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации