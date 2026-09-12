5 новинок стриминга на выходные 12–13 сентября: что посмотреть

Новинки стриминга на выходные 12–13 сентября: 5 премьер
На стриминговых платформах на этой неделе появились новые фильмы и сериалы. Среди премьер — второй сезон "Уотсона", новая серия "Фауды", боевик с Джейсоном Стэтхэмом и триллер об исчезновении девушки. В общей сложности речь идет о пяти новинках, которые вышли накануне выходных 12–13 сентября или появятся в стриминге именно в эти дни.
Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Sortiraparis.
"Вотсон", 2-й сезон — Paramount+
Второй сезон сериала "Ватсон" стартовал на Paramount+ 11 сентября. Моррис Честнат вновь сыграл доктора Джона Ватсона. В новых сериях появился и Шерлок Холмс в исполнении Роберта Карлайла. Создатели продолжают историю врача, который совмещает работу с пациентами и расследование необычных дел.
"Перевозчик 2" — Netflix и HBO Max
Джейсон Стэйтем возвращается к роли Фрэнка Мартина во второй части "Перевозчика". На Netflix фильм стал доступен 9 сентября, а на следующий день появился в каталоге HBO Max. На этот раз Фрэнк соглашается работать шофером в богатой семье. Однако обычное задание быстро оборачивается опасной историей, когда похищают ребенка, которого он должен был охранять.
"Фауда", 5-й сезон — Netflix
Пятый сезон "Фауды" вышел на Netflix 8 сентября. К главной роли вернулся Лиор Раз, а в новых эпизодах также появилась французская актриса Мелани Лоран. События сезона частично переносятся в Марсель. Героям придется работать вдали от привычных мест и иметь дело с новыми противниками.
"Привлеченные вопреки своей воле" — Prime Video
9 сентября на Prime Video состоялась премьера романтического триллера "Притянутые вопреки своей воле". Главные роли исполнили Эстер Экспосито и Уго Диего Гарсия. По сюжету герои оказываются под защитой, но ситуация между ними быстро усложняется. Романтическая линия в истории сочетается с опасностью и напряженными событиями.
"Пропавшая" — Apple TV+
На Apple TV+ выходит сериал "Пропавшая". Его главный герой — отец, чья дочь исчезла одиннадцать лет назад. После неожиданного звонка он вновь возвращается к этому делу. Поиски заставляют мужчину пересмотреть все, что он знал об исчезновении ребенка. Главную роль исполняет Патрик Браммалл.
Ранее мы писали о том, что известный актер Том Круз вернется к роли гонщика Коула Трикла в сиквеле "Дней грома". Вместе с ним в фильме сыграет Энн Хэтэуэй, а премьера сиквела запланирована спустя более 35 лет после выхода первой части в 1990 году.
Также Новини.LIVE сообщали о "Кэролайн из Каролины" — криминальном триллере о девушке, чья жизнь меняется после случайной встречи. Вместе с новым знакомым она оказывается в опасном путешествии, из-за чего фильм уже сравнивают с историями о Бонни и Клайде.