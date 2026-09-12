5 новинок стриминга на выходные 12–13 сентября: что посмотреть

Главный герой фильма "Перевозчик". Фото: скриншот из видео

На стриминговых платформах на этой неделе появились новые фильмы и сериалы. Среди премьер — второй сезон "Уотсона", новая серия "Фауды", боевик с Джейсоном Стэтхэмом и триллер об исчезновении девушки. В общей сложности речь идет о пяти новинках, которые вышли накануне выходных 12–13 сентября или появятся в стриминге именно в эти дни.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Sortiraparis.

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"Вотсон", 2-й сезон — Paramount+

Второй сезон сериала "Ватсон" стартовал на Paramount+ 11 сентября. Моррис Честнат вновь сыграл доктора Джона Ватсона. В новых сериях появился и Шерлок Холмс в исполнении Роберта Карлайла. Создатели продолжают историю врача, который совмещает работу с пациентами и расследование необычных дел.

"Перевозчик 2" — Netflix и HBO Max

Джейсон Стэйтем возвращается к роли Фрэнка Мартина во второй части "Перевозчика". На Netflix фильм стал доступен 9 сентября, а на следующий день появился в каталоге HBO Max. На этот раз Фрэнк соглашается работать шофером в богатой семье. Однако обычное задание быстро оборачивается опасной историей, когда похищают ребенка, которого он должен был охранять.

"Фауда", 5-й сезон — Netflix

Пятый сезон "Фауды" вышел на Netflix 8 сентября. К главной роли вернулся Лиор Раз, а в новых эпизодах также появилась французская актриса Мелани Лоран. События сезона частично переносятся в Марсель. Героям придется работать вдали от привычных мест и иметь дело с новыми противниками.

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"Привлеченные вопреки своей воле" — Prime Video

9 сентября на Prime Video состоялась премьера романтического триллера "Притянутые вопреки своей воле". Главные роли исполнили Эстер Экспосито и Уго Диего Гарсия. По сюжету герои оказываются под защитой, но ситуация между ними быстро усложняется. Романтическая линия в истории сочетается с опасностью и напряженными событиями.

"Пропавшая" — Apple TV+

На Apple TV+ выходит сериал "Пропавшая". Его главный герой — отец, чья дочь исчезла одиннадцать лет назад. После неожиданного звонка он вновь возвращается к этому делу. Поиски заставляют мужчину пересмотреть все, что он знал об исчезновении ребенка. Главную роль исполняет Патрик Браммалл.

Ранее мы писали о том, что известный актер Том Круз вернется к роли гонщика Коула Трикла в сиквеле "Дней грома". Вместе с ним в фильме сыграет Энн Хэтэуэй, а премьера сиквела запланирована спустя более 35 лет после выхода первой части в 1990 году.

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