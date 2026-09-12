5 новинок стримінгу на вихідні 12–13 вересня: що подивитися

Головний герой фільму "Перевізник". Фото: скриншот з відео

На стримінгових платформах цього тижня з'явилися нові фільми та серіали. Серед прем'єр — другий сезон "Вотсона", нова частина "Фауди", бойовик із Джейсоном Стейтемом і трилер про зникнення дівчини. Загалом, мова про п'ять новинок, які вийшли напередодні вихідних 12–13 вересня або з'являться у стримінгу саме в ці дні.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Sortiraparis.

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"Вотсон", 2 сезон — Paramount+

Другий сезон серіалу "Вотсон" стартував на Paramount+ 11 вересня. Морріс Честнат знову зіграв доктора Джона Вотсона. У нових серіях з'явився і Шерлок Холмс у виконанні Роберта Карлайла. Творці продовжують історію лікаря, який поєднує роботу з пацієнтами та розслідування незвичних справ.

"Перевізник 2" — Netflix та HBO Max

Джейсон Стейтем повертається до ролі Френка Мартіна у другій частині "Перевізника". На Netflix фільм став доступний 9 вересня, а наступного дня з'явився в каталозі HBO Max. Цього разу Френк погоджується працювати водієм у заможної родини. Однак звичайне завдання швидко обертається небезпечною історією, коли викрадають дитину, яку він мав охороняти.

"Фауда", 5 сезон — Netflix

П'ятий сезон "Фауди" вийшов на Netflix 8 вересня. До головної ролі повернувся Ліор Раз, а в нових епізодах також з'явилася французька акторка Мелані Лоран. Події сезону частково переносяться до Марселя. Героям доведеться працювати далеко від звичних місць і мати справу з новими противниками.

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"Притягнуті всупереч своїй волі" — Prime Video

9 вересня на Prime Video відбулася прем'єра романтичного трилера "Притягнуті всупереч своїй волі". Головні ролі виконали Естер Експосіто та Хуго Дієго Гарсія. За сюжетом герої опиняються під захистом, але ситуація між ними швидко ускладнюється. Романтична лінія в історії поєднана з небезпекою та напруженими подіями.

"Зникла" — Apple TV+

На Apple TV+ виходить серіал "Зникла". Його головний герой — батько, чия донька зникла одинадцять років тому. Після несподіваного дзвінка він знову повертається до цієї справи. Пошуки змушують чоловіка переглянути все, що він знав про зникнення дитини. Головну роль виконує Патрік Браммалл.

Раніше ми писали про те, що відомий актор Том Круз повернеться до ролі гонщика Коула Трікла у продовженні "Днів грому". Разом із ним у фільмі зіграє Енн Гетевей, а прем’єра сиквелу запланована через понад 35 років після виходу першої частини у 1990 році.

Також Новини.LIVE повідомляли про "Керолайн із Кароліни" — кримінальний трилер про дівчину, чиє життя змінюється після випадкової зустрічі. Разом із новим знайомим вона опиняється в небезпечній подорожі, через що фільм уже порівнюють із історіями про Бонні та Клайда.