Джейсон Стэйтем. Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В фильмах с британским актером Джейсоном Стэйтмом всегда есть место для риска, а его герои, как правило, не тратят время на долгие разговоры с врагами. Однако в фильмографии актера хватает картин, где дело не ограничивается драками и автомобильными погонями. Некоторые из них стали культовыми криминальными историями, которые точно могут стать вашим идеальным выбором на вечер.

Новини.LIVE расскажет, какие культовые фильмы с этим актером можно посмотреть.

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Лучшие фильмы Джейсона Стэйтема

Карты, деньги, два ствола (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998)

Джейсон Стэйтем впервые заявил о себе в кино именно благодаря этой криминальной комедии Гая Ричи. Фильм знакомит зрителя с четырьмя друзьями, которые надеются быстро разбогатеть, но недооценивают опасность игры с большими деньгами.

Эд, Бэкон, Том и Майло имеют свои способы заработка. Когда Эд садится за карточный стол к криминальному авторитету Гарри Топору, компания рискует потерять гораздо больше, чем рассчитывала. Теперь друзьям нужно найти деньги, иначе расплачиваться приднтся не только имуществом. Стэйтем сыграл Бекона — одного из участников этой запутанной истории. Для актера это была одна из первых крупных ролей, которая помогла ему закрепиться в британском кино.

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Большой куш (Snatch, 2000)

Во втором фильме Гая Ричи Стэйтем вновь оказался в мире гангстеров, сомнительных сделок и людей, которые хотят получить слишком много за один раз. На этот раз он сыграл Турка — промоутера подпольных боксерских боев, который вместе с партнером Томми пытается удержаться на плаву. Параллельно разворачивается история похищенного бриллианта, за которым охотятся различные группировки. В этой погоне пересекаются интересы грабителей, букмекеров, боксеров и криминальных авторитетов. У каждого свой план, но почти никто не способен предсказать, чем все закончится.

Перевозчик (The Transporter, 2002)

Именно с роли Фрэнка Мартина для многих зрителей началась карьера Джейсона Стэйтема, которого знают сегодня. Его герой — бывший военный, который перевозит опасные грузы и работает по трем правилам: не нарушать договоренностей, не называть имен и никогда не открывать багаж. Однажды Фрэнк нарушает последнее условие и обнаруживает в сумке связанную женщину. Она оказывается дочерью китайского криминального авторитета, а сама доставка превращается в опасное противостояние. Отказаться от дела уже не так просто, ведь теперь под угрозой и его жизнь.

Гнев человека (Wrath of Man, 2021)

В этом боевике Гая Ричи Стэйтем предстает не таким, как в его ранних криминальных комедиях. Его герой, Патрик Хилл, устраивается работать инкассатором. Во время одного из нападений на бронированный автомобиль он демонстрирует навыки, которых никто не ожидал от новичка. Коллеги начинают подозревать, что Хилл скрывает истинную причину своего трудоустройства. И не зря, ведь за его появлением в охранной компании стоит личная трагедия. Он ищет людей, причастных к гибели близкого человека, и готов ради мести зайти очень далеко.

Ранее мы писали о фильмах, в которых запомнился Том Харди. Он сыграл преступных братьев-близнецов, охотника в суровых условиях дикой природы, молчаливого Макса и журналиста, в котором поселилось инопланетное существо. Эти роли показывают, насколько разнообразным может быть актер в кино.

Также Новини.LIVE сообщали о культовых фильмах режиссера Гая Ричи, чьи криминальные истории отличаются черным юмором, хитроумными интригами и колоритными героями. Его кино сочетает динамичный сюжет с неожиданными поворотами, а высокие оценки на IMDb подтверждают, что эти фильмы нашли отклик у зрителей.