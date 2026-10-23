Джейсон Стейтем. Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У фільмах з британським актором Джейсона Стейтема завжди є місце для ризику, а його герої зазвичай не витрачають час на довгі розмови з ворогами. Проте у фільмографії актора вистачає стрічок, де справа не обмежується бійками та автомобільними погонями. Деякі з них стали культовими кримінальними історіями, які точно можуть стати вашим ідеальними вибором на вечір.

Новини.LIVE розповість, які культові фільми з цим актором можна подивитися.

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Найкращі фільми Джейсона Стейтема

Карти, гроші, два стволи (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998)

Джейсон Стейтем уперше заявив про себе в кіно саме завдяки цій кримінальній комедії Ґая Річі. Стрічка знайомить із чотирма друзями, які сподіваються швидко розбагатіти, але недооцінюють небезпеку гри з великими грошима.

Ед, Бекон, Том і Мило мають власні способи заробітку. Коли Ед сідає за картковий стіл до кримінального авторитета Гаррі Топора, компанія ризикує втратити значно більше, ніж розраховувала. Тепер друзям потрібно знайти гроші, інакше розплачуватися доведеться не лише майном. Стейтем зіграв Бекона — одного з учасників цієї заплутаної історії. Для актора це була одна з перших великих ролей, яка допомогла йому закріпитися в британському кіно.

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Великий куш (Snatch, 2000)

У другому фільмі Ґая Річі Стейтем знову опинився у світі гангстерів, сумнівних угод і людей, які надто багато хочуть отримати за один раз. Цього разу він зіграв Турка — промоутера підпільних боксерських боїв, який разом із партнером Томмі намагається втриматися на плаву. Паралельно розгортається історія викраденого діаманта, за яким полюють різні угруповання. У цій гонитві перетинаються інтереси грабіжників, букмекерів, боксерів і кримінальних авторитетів. Кожен має власний план, але майже ніхто не здатен передбачити, чим усе закінчиться.

Перевізник (The Transporter, 2002)

Саме з роллю Френка Мартіна для багатьох глядачів почався Джейсон Стейтем, якого знають сьогодні. Його герой — колишній військовий, який перевозить небезпечні вантажі та працює за трьома правилами: не змінювати домовленостей, не називати імен і ніколи не відкривати багаж. Одного разу Френк порушує останню умову й виявляє у сумці зв'язану жінку. Вона виявляється донькою китайського кримінального авторитета, а сама доставка перетворюється на небезпечне протистояння. Відмовитися від справи вже не так просто, адже тепер під загрозою і його життя.

Гнів людський (Wrath of Man, 2021)

У цьому бойовику Ґая Річі Стейтем постає не таким, як у його ранніх кримінальних комедіях. Його герой, Патрік Гілл, влаштовується працювати інкасатором. Під час одного з нападів на броньований автомобіль він демонструє навички, яких ніхто не очікував від новачка. Колеги починають підозрювати, що Гілл приховує справжню причину свого працевлаштування. І недарма, бо за його появою в охоронній компанії стоїть особиста трагедія. Він шукає людей, причетних до загибелі близької людини, і готовий заради помсти зайти дуже далеко.

Раніше ми писали про фільми, у яких запам’ятався Том Гарді. Він зіграв кримінальних братів-близнюків, мисливця в суворих умовах дикої природи, мовчазного Макса та журналіста, в якому оселилася інопланетна істота. Ці ролі показують, наскільки різним може бути актор у кіно.

Також Новини.LIVE повідомляли про культові фільми від режисера Гая Річі, чиї кримінальні історії вирізняються чорним гумором, хитрими інтригами та колоритними героями. Його кіно поєднує динамічний сюжет із несподіваними поворотами, а високі оцінки на IMDb підтверджують, що ці стрічки знайшли відгук у глядачів.