3 драмы, которые удивляют по-разному: сериалы, что подойдут для вечернего просмотра

Главный герой сериала "Прошлое не отпустит". Фото: скриншот из видео

Хороший сериал захватывает самой историей и судьбами героев. Как, например, в случае с "Абсолютным злом", "Пропавшим без вести" и "Прошлое не отпустит" по роману Харлана Кобена. После первого долго не отпускает впечатление от финала, второй раскрылся для большинства зрителей с новой стороны в следующем сезоне, а третий привлек внимание запутанным сюжетом, где убийства, давние секреты и судьбы разных людей тесно переплетаются.

Новини.LIVE расскажет об этих сериалах подробнее.

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"Абсолютное зло" (2023)

Эрика отправляют в закрытую школу-интернат Стернсберг после очередных проблем с поведением. Здесь его сразу считают безнадежным: преподаватели называют парня абсолютным злом и не верят, что он когда-нибудь изменится. Дома его тоже ждут побои — отчим почти каждый вечер избивает Эрика после ужина.

В стенах интерната парень вновь сталкивается с жестокостью и суровыми правилами, не оставляющими места для собственного мнения. Но даже в такой атмосфере находится человек, рядом с которым ему становится легче. Эрик влюбляется в Марию, очаровательную работницу школьной столовой. Их чувства становятся для него отдушиной среди ежедневного давления.

"Пропавший без вести" (2014)

Во время чемпионата мира по футболу 2006 года британская семья переживает трагедию: во Франции пропадает их маленький сын. Вокруг продолжается футбольный праздник, улицы заполнены людьми, празднующими финал, а родители не знают, где искать ребенка. Это событие разрушает их брак. Впоследствии жена начинает новую жизнь с другим мужчиной, тогда как отец не теряет надежды узнать правду.

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Проходит восемь лет. Мужчина обращается к французскому детективу, чтобы возобновить поиски сына. На это есть веская причина: появляются доказательства, дающие основания полагать, что мальчик до сих пор жив.

"Прошлое не отпустит" (2021)

С виду это обычный пригород, где люди живут привычной жизнью. Однако за спокойным фасадом скрываются секреты, о которых никто не хочет говорить. Меган воспитывает детей и пытается не допустить, чтобы ее прошлое стало достоянием общественности. Рэй, некогда талантливый фотограф, утратил прежний задор и больше не видит смысла в своих мечтах. А детектив Брум продолжает искать ответы по делу об исчезнувшем человеке, которое не дает ему покоя.

Все меняется после встречи с Лотарингией, давней подругой Меган. Новость, которую она приносит, связывает судьбы героев и заставляет их вновь вернуться к тому, что они пытались оставить позади.

Ранее мы писали о сериалах, которые стоит добавить в осенний список просмотра. В подборку вошли новая экранизация "Кэрри" Стивена Кинга, продолжение скандинавского триллера "Тьма", а также история о загадочном существе из морских глубин.

Также Новини.LIVE сообщали, что Рик Граймс может вновь появиться во вселенной "Ходячих мертвецов" — Эндрю Линкольн подтвердил, что возможность возвращения обсуждается. После финала спин-оффа "Ходячие мертвецы: Выжившие" поклонники ждут новой встречи с героем.