Финал "Выживших" может иметь продолжение: вернется ли Рик в "Ходячих мертвецов"

Рик Граймс. Фото: скриншот из видео

Английский актер Эндрю Линкольн, который девять сезонов играл Рика Граймса в сериале "Ходячие мертвецы", намекнул, что может вновь появиться во франшизе. В последний раз зрители видели актера в этой роли в спин-оффе "Ходячие мертвецы: Выжившие", который вышел в 2024 году. Теперь, по словам Линкольна, снова обсуждается возможность его возвращения.

Новини.LIVE поделится интересной информацией по этому поводу.

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Во время одного из своих интервью актер подтвердил, что, возможно, снова вернется в "Ходячих мертвецов". Такие переговоры продолжаются. Этот ответ вновь привлек внимание к судьбе Рика Граймса, хотя конкретных подробностей о будущем проекте Линкольн не раскрыл.

Возможно ли возвращение Рика Граймса в "Ходячих мертвецах"

Рик Граймс был одним из центральных персонажей "Ходячих мертвецов" с самого начала истории. Бывший помощник шерифа очнулся после комы в мире, охваченном зомби-апокалипсисом, и отправился на поиски своей семьи. Впоследствии он стал лидером группы выживших и оставался важной фигурой сериала на протяжении многих лет.

В девятом сезоне Рик пожертвовал собой, чтобы спасти других, и все считали его погибшим после взрыва моста. Однако на самом деле он оказался в руках Военного командования Гражданской Республики. Его история продолжилась в сериале "Ходячие мертвецы: Выжившие", где он вновь встретился с Мишонн, которую играет Данай Гурира.

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В конце спин-оффа Рик и Мишонн вернулись в Содружество, где воссоединились с Джудит и познакомились с Риком-младшим.

После этого поклонники начали обсуждать, встретится ли пара с другими героями оригинального сериала.

Среди возможных вариантов продолжения истории называют второй сезон "Тех, кто выжил".

Также поклонники предполагают, что Рик может появиться в потенциальном двенадцатом сезоне "Ходячих мертвецов".

Еще одна версия связана с сериалом "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон": его четвертый, заключительный сезон может вернуть Дэрила и Кэрол в США, где у них будет возможность встретиться с Риком. Однако пока эти варианты остаются лишь предположениями.

Ранее также обсуждалась возможность создания отдельных фильмов о Рике Граймсе. Если такой проект получит продолжение, Эндрю Линкольн мог бы вновь исполнить главную роль. В то же время актер пока не уточнил, в каком именно формате может вернуться во франшизу.

Почему Эндрю Линкольн ушел из сериала

В интервью Линкольн признался, что работа над "Ходячими мертвецами" оставила у него много теплых воспоминаний. Он не жалеет о девяти сезонах, проведенных в проекте, и вспоминает коллег в Атланте, штат Джорджия, с большой благодарностью. По словам актера, на съемочной площадке работали около 250 человек, за которых он чувствовал ответственность. Линкольн сравнил свою роль в команде с работой руководителя крупной корпорации, ведь сериал был масштабным проектом, требовавшим значительных усилий.

В то же время после возвращения домой актер чувствовал усталость. Поэтому ему было интересно попробовать себя в других проектах и вновь почувствовать, почему он в свое время выбрал актерскую профессию.

Итак, возвращение Эндрю Линкольна в "Ходячих мертвецов" возможно, но пока неизвестно, когда именно оно состоится и пойдет ли речь о продолжении истории Рика Граймса в сериале, спин-оффе или полнометражном фильме.

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