Фінал "Тих, хто вижив" міг бути не крапкою: чи повернеться Рік до "Ходячих мерців"

Рік Граймс. Фото: скриншот з відео

Англійський актор Ендрю Лінкольн, який дев'ять сезонів грав Ріка Граймса в серіалі "Ходячі мерці", натякнув, що може знову з'явитися у франшизі. Востаннє глядачі бачили актора в цій ролі у спін-офі "Ходячі мерці: Ті, хто вижив", який вийшов у 2024 році. Тепер, за словами Лінкольна, знову обговорюють можливість його повернення.

Новини.LIVE поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

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Під час одного зі своїх інтервʼю актор підтвердив, що можливо знову повернеться до "Ходячих мерців". Такі переговори тривають. Ця відповідь знову привернула увагу до долі Ріка Граймса, хоча конкретних подробиць майбутнього проєкту Лінкольн не розкрив.

Чи можливе повернення Ріка Граймса в "Ходячих мерцях"

Рік Граймс був одним із центральних персонажів "Ходячих мерців" від самого початку історії. Колишній помічник шерифа прокинувся після коми у світі, охопленому зомбі-апокаліпсисом, і вирушив на пошуки своєї родини. Згодом він став лідером групи тих, хто вижив, і залишався важливою фігурою серіалу протягом багатьох років.

У дев'ятому сезоні Рік пожертвував собою, щоб урятувати інших, і всі вважали його загиблим після вибуху мосту. Однак насправді він опинився в руках Військового командування Громадянської Республіки. Його історію продовжили в серіалі "Ходячі мерці: Ті, хто вижив", де він знову зустрівся з Мішонн, яку грає Данай Гуріра.

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Наприкінці спін-офу Рік і Мішонн повернулися до Співдружності, де возз'єдналися з Джудіт і познайомилися з Ріком-молодшим.

Після цього шанувальники почали обговорювати, чи зустрінеться пара з іншими героями оригінального серіалу.

Серед можливих варіантів продовження історії називають другий сезон "Тих, хто вижив".

Також прихильники припускають, що Рік може з'явитися в потенційному дванадцятому сезоні "Ходячих мерців".

Ще одна версія пов'язана із серіалом "Ходячі мерці: Деріл Діксон": його четвертий, заключний сезон може повернути Деріла та Керол до США, де вони матимуть нагоду зустрітися з Ріком. Проте наразі ці варіанти залишаються припущеннями.

Раніше також обговорювали можливість створення окремих фільмів про Ріка Граймса. Якщо такий проєкт отримає продовження, Ендрю Лінкольн міг би знову виконати головну роль. Водночас актор поки не уточнив, у якому саме форматі може повернутися до франшизи.

Чому Ендрю Лінкольн пішов із серіалу

В інтерв'ю Лінкольн зізнався, що робота над "Ходячими мерцями" залишила в нього багато теплих спогадів. Він не шкодує про дев'ять сезонів, проведених у проєкті, і згадує колег в Атланті, штат Джорджія, з великою вдячністю. За словами актора, на знімальному майданчику працювали близько 250 людей, за яких він відчував відповідальність. Лінкольн порівняв свою роль у команді з роботою керівника великої корпорації, адже серіал був масштабним проєктом, який вимагав значних зусиль.

Водночас після повернення додому актор відчував утому. Тому йому було цікаво спробувати себе в інших роботах і знову відчути, чому він свого часу обрав акторську професію.

Отже, повернення Ендрю Лінкольна до "Ходячих мерців" можливе, але поки невідомо, коли саме воно відбудеться і чи йдеться про продовження історії Ріка Граймса в серіалі, спін-офі або повнометражному фільмі.

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