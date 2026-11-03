3 драми, які дивують по-різному: серіали, що підійдуть для вечірнього перегляду

Головний герой серіалу "Тримайся ближче". Фото: скриншот з відео

Хороший серіал чіпляє самою історією та долями героїв. Як у випадку з "Абсолютним злом", "Зниклим безвісти" та "Тримайся ближче" за романом Харлана Кобена. Після першого довго не відпускає враження від фіналу, другий розкрився для більшості глядачів з нового боку в наступному сезоні, а третій привернув увагу заплутаною історією, де вбивства, давні секрети й долі різних людей тісно переплітаються.

Новини.LIVE розповість про ці серіали детальніше.

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"Абсолютне зло" (2023)

Еріка відправляють до закритої школи-інтернату Стернсберг після чергових проблем із поведінкою. Тут його одразу вважають безнадійним: викладачі називають хлопця абсолютним злом і не вірять, що він колись зміниться. Вдома на нього теж чекають побої — вітчим майже щовечора б'є Еріка після вечері.

У стінах інтернату хлопець знову стикається з жорстокістю та суворими правилами, які не залишають місця для власної думки. Та навіть у такій атмосфері знаходиться людина, поруч із якою йому стає легше. Ерік закохується в Марію, чарівну працівницю шкільної їдальні. Їхні почуття стають для нього віддушиною серед щоденного тиску.

"Зниклий безвісти" (2014)

Під час чемпіонату світу з футболу 2006 року британська родина переживає трагедію: у Франції зникає їхній маленький син. Навколо триває футбольне свято, вулиці заповнені людьми, які святкують фінал, а батьки не знають, де шукати дитину. Ця подія руйнує їхній шлюб. Згодом дружина починає нове життя з іншим чоловіком, тоді як батько не полишає надії дізнатися правду.

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Минає вісім років. Чоловік звертається до французького детектива, щоб відновити пошуки сина. На це є вагома причина: з'являються докази, які дають підстави вважати, що хлопчик досі живий.

"Тримайся ближче" (2021)

Зовні це звичайне передмістя, де люди живуть звичним життям. Проте за спокійним фасадом ховаються секрети, про які ніхто не хоче говорити. Меган виховує дітей і намагається не допустити, щоб її минуле стало відомим. Рей, колись талановитий фотограф, утратив колишній запал і більше не бачить сенсу у своїх мріях. А детектив Брум продовжує шукати відповіді у справі про зниклу людину, яка не дає йому спокою.

Усе змінюється після зустрічі з Лотарингією, давньою подругою Меган. Новина, яку вона приносить, пов'язує долі героїв і змушує їх знову повернутися до того, що вони намагалися залишити позаду.

Раніше ми писали про серіали, які варто додати до осіннього списку перегляду. До добірки увійшли нова екранізація "Керрі" Стівена Кінга, продовження скандинавського трилера "Пітьма" та історія про загадкову істоту з морських глибин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Рік Граймс може знову з’явитися у всесвіті "Ходячих мерців" — Ендрю Лінкольн підтвердив, що можливість повернення обговорюють. Після фіналу спін-офу "Ходячі мерці: Ті, хто вижив" шанувальники чекають на нову зустріч із героєм.