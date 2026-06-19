3 культовые комедии 2010–2015 годов, которые выдержали испытание временем

Фрагмент из фильма "Шпионка". Коллаж: Новини.LIVE

Большинство фильмов со временем забываются, но есть такие, к которым хочется возвращаться снова и снова. Даже спустя десять лет они не теряют своего очарования, а отдельные сцены давно разобраны на цитаты. Если ищете легкое кино на вечер, обратите внимание на эти три комедии, которые до сих пор отлично смотрятся.

Новини.LIVE расскажет об этих фильмах подробнее.

"Шпионка" (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь оставалась в тени полевых агентов ЦРУ. Она анализирует операции, помогает коллегам из центра управления и даже не думает о работе под прикрытием. Но однажды обстоятельства заставляют ее выйти из зоны комфорта.

Сьюзан получает задание, от которого зависит безопасность многих людей. Чтобы остановить опасных преступников и найти ядерное оружие, ей приходится перевоплощаться, рисковать и импровизировать на ходу. Комедия подкупает не только шутками, но и харизматичной игрой Мелиссы Маккарти, которая делает свою героиню невероятно живой и искренней.

"Джанго освобожденный" (2012)

Хотя фильм сложно назвать классической комедией, в нем хватает иронии, острых диалогов и сцен, которые запоминаются надолго. История начинается со знакомства бывшего раба Джанго и охотника за преступниками доктора Шульца. Вместе они отправляются на поиски опасных бандитов, но для Джанго это путешествие имеет гораздо более важное значение. Он надеется найти и освободить жену, которую давно потерял.

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"Мачо и ботан" (2012)

Двое молодых полицейских получают необычное задание — вернуться в школу под видом обычных учеников. Их цель проста лишь на первый взгляд: найти источник распространения опасного наркотика среди подростков.

Но очень скоро становится ясно, что школьная жизнь давно изменилась. Герои постоянно попадают в нелепые ситуации, путают роли и сами создают себе новые проблемы. Именно на этом контрасте и держится большая часть юмора.

"Мачо и ботан" остается одной из самых удачных комедий начала 2010-х — легкой, динамичной и по-настоящему смешной даже при повторном просмотре.

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