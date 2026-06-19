3 культові комедії 2010–2015 років, які витримали перевірку часом

Фрагмент з фільму "Шпигунка". Колаж: Новини.LIVE

Більшість фільмів з часом забуваються, але є ті, до яких хочеться повертатися знову і знову. Навіть через десять років вони не втрачають своєї чарівності, а окремі сцени давно розібрані на цитати. Якщо шукаєте легке кіно на вечір, зверніть увагу на ці три комедії, які досі чудово працюють.

Новини.LIVE розповість про ці стрічки детальніше.

"Шпигунка" (2015)

Сьюзан Купер усе життя залишалася в тіні польових агентів ЦРУ. Вона аналізує операції, допомагає колегам із центру управління та навіть не думає про роботу під прикриттям. Але одного дня обставини змушують її вийти із зони комфорту.

Сьюзан отримує завдання, від якого залежить безпека багатьох людей. Щоб зупинити небезпечних злочинців і знайти ядерну зброю, їй доводиться перевтілюватися, ризикувати та імпровізувати на ходу. Комедія підкуповує не лише жартами, а й харизматичною грою Мелісси Маккарті, яка робить свою героїню неймовірно живою та щирою.

"Джанго вільний" (2012)

Хоча стрічку складно назвати класичною комедією, у ній вистачає іронії, гострих діалогів та сцен, які запам'ятовуються надовго. Історія починається зі знайомства колишнього раба Джанго та мисливця за злочинцями доктора Шульца. Разом вони вирушають на пошуки небезпечних бандитів, але для Джанго ця подорож має значно важливіший сенс. Він сподівається знайти і визволити дружину, яку давно втратив.

Читайте також:

Фільм поєднує пригоди, драму та чорний гумор, завдяки чому залишається одним із найяскравіших проєктів Квентіна Тарантіно.

"Мачо і ботан" (2012)

Двоє молодих поліцейських отримують незвичне завдання — повернутися до школи під виглядом звичайних учнів. Їхня мета проста лише на перший погляд: знайти джерело розповсюдження небезпечного наркотику серед підлітків.

Та дуже швидко стає зрозуміло, що шкільне життя давно змінилося. Герої постійно потрапляють у безглузді ситуації, плутають ролі та самі створюють собі нові проблеми. Саме на цьому контрасті й тримається більшість гумору.

"Мачо і ботан" залишається однією з найвдаліших комедій початку 2010-х — легкою, динамічною та справді смішною навіть під час повторного перегляду.

Раніше ми писали про те, які комедії від Netflix можуть сподобатися справжнім кіноманам. Ці стрічки точно зможуть підняти вам настрій.

Також Новини.LIVE повідомляли, які серіали можуть сподобатися тим, хто оцінив сюжет в "Теда Лассо". Насправді є не одна історія зі схожою атмосферою і героями, за якими дійсно цікаво спостерігати.