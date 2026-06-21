3 культовых фильма Стивена Спилберга, выдержавших испытание временем

Фрагмент из фильма "Спасти рядового Райана". Кадр из видео

Имя известного режиссера Стивена Спилберга давно стало синонимом великого кино. За десятки лет работы он создал немало фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа. Некоторые из них не просто собирали кассовые рекорды, но и навсегда остались в памяти зрителей.

Новини.LIVE решили вспомнить о трех фильмах режиссера, которые и сегодня считаются одними из его самых сильных работ.

Список Шиндлера (1993)

IMDb: 9.0

События картины разворачиваются во время Второй мировой войны в оккупированной Польше. В центре сюжета — немецкий предприниматель Оскар Шиндлер, который поначалу стремится лишь развивать собственное дело и зарабатывать деньги. Для работы на фабрике он нанимает евреев, у которых из-за жестких ограничений почти нет других возможностей для выживания.

Со временем Шиндлер становится свидетелем ужасов нацистского режима и меняет свое отношение к тому, что происходит вокруг. Рискуя собственной безопасностью, он начинает спасать людей от неминуемой гибели. Лента основана на реальных событиях и до сих пор остается одним из самых сильных фильмов о Холокосте.

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Парк Юрского периода (1993)

IMDb: 8.2

Миллионер Джон Гаммонд вкладывает огромные средства в уникальный проект — парк, где посетители могут увидеть настоящих динозавров, воссозданных с помощью современных научных технологий. Перед официальным открытием он приглашает группу экспертов, чтобы те оценили безопасность нового аттракциона.

Но идеальная система дает сбой в самый неподходящий момент. Защитные механизмы перестают работать, а доисторические хищники оказываются на свободе. То, что должно было стать сенсацией века, быстро превращается в борьбу за выживание.

Спасти рядового Райана (1998)

IMDb: 8.6

После высадки союзников в Нормандии американское командование получает необычное задание. Трое братьев из семьи Райан уже погибли на войне, и руководство решает вернуть домой последнего выжившего сына.

Для этого формируется специальный отряд, который должен найти рядового Джеймса Райана на территории, контролируемой врагом. Впереди солдат ждет опасная миссия, полная потерь, сложных решений и испытаний. Фильм считается одной из самых реалистичных военных драм в истории кино и до сих пор входит в списки лучших картин о Второй мировой войне.

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