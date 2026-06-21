3 культові стрічки Стівена Спілберга, що витримали перевірку часом

Фрагмент з фільму "Врятувати рядового Раяна". Кадр з відео

Ім'я відомого режисера Стівена Спілберга давно стало синонімом великого кіно. За десятки років роботи він створив чимало стрічок, які увійшли до золотого фонду світового кінематографа. Деякі з них не просто збирали касові рекорди, а й назавжди залишилися в пам’яті глядачів.

Новини.LIVE вирішили згадати про три фільми режисера, які й сьогодні вважаються одними з його найсильніших робіт.

Список Шиндлера (1993)

IMDb: 9.0

Події картини розгортаються під час Другої світової війни в окупованій Польщі. У центрі сюжету німецький підприємець Оскар Шиндлер, який спочатку прагне лише розвивати власну справу та заробляти гроші. Для роботи на фабриці він наймає євреїв, які через жорсткі обмеження майже не мають інших можливостей для виживання.

З часом Шиндлер стає свідком жахів нацистського режиму та змінює своє ставлення до того, що відбувається навколо. Ризикуючи власною безпекою, він починає рятувати людей від неминучої загибелі. Стрічка заснована на реальних подіях і досі залишається одним із найсильніших фільмів про Голокост.

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Парк Юрського періоду (1993)

IMDb: 8.2

Мільйонер Джон Гаммонд вкладає величезні кошти в унікальний проєкт — парк, де відвідувачі можуть побачити справжніх динозаврів, відтворених за допомогою сучасних наукових технологій. Перед офіційним відкриттям він запрошує групу експертів, щоб ті оцінили безпечність нового атракціону.

Та ідеальна система дає збій у найгірший момент. Захисні механізми перестають працювати, а доісторичні хижаки опиняються на волі. Те, що мало стати сенсацією століття, швидко перетворюється на боротьбу за виживання.

Врятувати рядового Раяна (1998)

IMDb: 8.6

Після висадки союзників у Нормандії американське командування отримує незвичне завдання. Троє братів із родини Раян уже загинули на війні, і керівництво вирішує повернути додому останнього живого сина.

Для цього формується спеціальний загін, який має знайти рядового Джеймса Раяна на території, контрольованій ворогом. Попереду на солдатів чекає небезпечна місія, сповнена втрат, складних рішень і випробувань. Фільм вважається однією з найреалістичніших військових драм в історії кіно та досі входить до списків найкращих стрічок про Другу світову війну.

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