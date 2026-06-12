2 екранізації з високими рейтингами, які перевершили оригінальні книги

Фрагмент з фільму "Мовчання ягнят". Кадр з відео

Вічна суперечка про те, що краще — оригінальна книга чи її екранізація — мабуть, не закінчиться ніколи. На цю тему люблять сперечатися кіномани та книголюби, доводячи свою правоту. Але давайте визнаємо, що іноді режисери роблять диво і знімають кіно, яке іноді може бути навіть кращим за першоджерело.

Новини.LIVE розповість про два приклади, коли фільм виявився в рази потужнішим за книгу.

"Форрест Гамп"

Історія з Томом Генксом стала для багатьох з нас чимось наче теплої ковдри: доброю, світлою і максимально людяною притчею, яку хочеться вмикати знову і знову, коли навколо коїться якесь безглуздя.

Але якщо ви вирішите почитати однойменний роман Вінстона Грума, на вас чекає жорстоке розчарування. В книзі Гамп взагалі не той милий хлопець із коробкою цукерок. В оригіналі він досить грубий чоловік, який не проти небезпечних речовин, численних романів, а тому він взагалі не викликає особливої емпатії. Книга просякнута жорсткою сатирою і цинізмом.

Земекіс просто відсік усе це, переписав характер головного героя і подарував нам ідеал, який хочеться берегти в пам'яті. Той випадок, коли краще не псувати собі дитячі спогади й просто ігнорувати існування першоджерела.

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"Мовчання ягнят"

Романи Томаса Гарріса про Ганнібала Лектера написані непогано, автор детально змальовує свого геніального маніяка-людожера. Але книга ніколи в житті не передасть того, що зробив на майданчику Ентоні Гопкінс. Тут кінематограф виграв саме завдяки бездоганній акторській грі. Навіть найяскравіша уява читача не здатна скомпонувати той самий легендарний погляд Гопкінса, від якого волосся стає дибки. Ця божевільна харизма, що пробирає до кісток через екран, транслює куди більше, ніж сторінки тексту.

Те ж саме стосується і стосунків між Лектером та Кларисою. У книжці це просто діалоги, а у фільмі присутня дика, майже фізично відчутна психологічна й сексуальна напруга між двома персонажами, яку можна було створити лише за допомогою камери, правильного світла та геніальної гри. Фільм став класикою на віки, а от про книги Гарріса сьогодні згадують хіба що затяті фанати жанру.

Раніше ми писали про можливу екранізацію фільму "Мовчазний пацієнт". Ходять чутки, що головні ролі в цій стрічці можуть зіграти Енн Гетевей, а ще Лів Шрайбер та Кейт Вінслет.

Також Новини.LIVE повідомляли про культові екранізації детективних хітів. Це фільми та серіали, що нікого не залишать байдужими.