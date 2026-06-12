2 экранизации с высокими рейтингами, превзошедшие оригинальные книги

Фрагмент из фильма "Молчание ягнят". Кадр из видео

Вечный спор о том, что лучше — оригинальная книга или ее экранизация — пожалуй, никогда не закончится. На эту тему любят спорить киноманы и книголюбы, доказывая свою правоту. Но давайте признаем, что иногда режиссеры творят чудеса и снимают фильмы, которые порой могут быть даже лучше первоисточника.

Новини.LIVE расскажет о двух примерах, когда фильм оказался в разы сильнее книги.

"Форрест Гамп"

История с Томом Хэнксом стала для многих из нас чем-то вроде теплого одеяла: доброй, светлой и максимально человечной притчей, которую хочется включать снова и снова, когда вокруг творится что-то непонятное.

Но если вы решите почитать одноименный роман Уинстона Грума, вас ждет жестокое разочарование. В книге Гамп вовсе не тот милый парень с коробкой конфет. В оригинале он довольно грубый человек, который не против опасных веществ, многочисленных романов, а потому он вообще не вызывает особой эмпатии. Книга пропитана жесткой сатирой и цинизмом.

Земекис просто отсек все это, переписал характер главного героя и подарил нам идеал, который хочется хранить в памяти. Тот случай, когда лучше не портить себе детские воспоминания и просто игнорировать существование первоисточника.

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Романы Томаса Харриса о Ганнибале Лектере написаны неплохо, автор подробно описывает своего гениального маньяка-людоеда. Но книга никогда в жизни не передаст того, что сделал на съемочной площадке Энтони Хопкинс. Здесь кинематограф выиграл именно благодаря безупречной актерской игре. Даже самое яркое воображение читателя не способно воссоздать тот самый легендарный взгляд Хопкинса, от которого волосы встают дыбом. Эта безумная харизма, пробирающая до костей через экран, передает гораздо больше, чем страницы текста.

То же самое касается и отношений между Лектером и Кларисой. В книге это просто диалоги, а в фильме присутствует дикое, почти физически ощутимое психологическое и сексуальное напряжение между двумя персонажами, которое можно было создать лишь с помощью камеры, правильного света и гениальной игры. Фильм стал классикой на века, а вот о книгах Харриса сегодня вспоминают разве что заядлые фанаты жанра.

Ранее мы писали о возможной экранизации фильма "Молчаливый пациент". Ходят слухи, что главные роли в этой картине могут сыграть Энн Хэтэуэй, а также Лив Шрайбер и Кейт Уинслет.

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