Катя Кузнецова. Фото: Instagram.com/katykino

Любимые фильмы порой рассказывают о человеке больше, чем длинное интервью. Украинская актриса Катя Кузнецова поделилась фильмами, к которым готова возвращаться снова и снова, и среди ее фаворитов оказались совершенно разные истории. Более того, при выборе между двумя известными фильмами звезда отдала предпочтение тому, который, похоже, пришелся ей по душе гораздо сильнее.

Новини.LIVE составил подборку ее любимых фильмов.

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Любимые фильмы Кати Кузнецовой

Украинская актриса во время съемок нового выпуска шоу "Кто сверху?" на Новом канале приняла участие в киноопросе, где ей предстояло выбирать между предложенными фильмами. Всего было 15 вариантов.

Одним из фаворитов Кузнецовой стал "Дневник памяти" — мелодрама, которую многие зрители помнят по истории Ноя и Элли. Они влюбляются, несмотря на разное происхождение, но семья девушки не одобряет ее выбор. Впоследствии жизнь разлучает пару, но чувства не исчезают. В пожилом возрасте Ной читает Элли их историю из блокнота, надеясь помочь ей вспомнить общее прошлое. Этот фильм не столько о красивой романтике, сколько о памяти, преданности и желании быть рядом, даже когда обстоятельства становятся сильнее слов.

Еще одна картина в списке актрисы, которая долгое время держалась в топе, — "Великая красота" Паоло Соррентино. Ее главный герой Джеп Гамбарделла — писатель и журналист, давно привыкший к шумным вечеринкам, разговорам римской богемы и красивой жизни. Накануне своего 65-летия он узнает о смерти женщины, которую любил в юности. Эта новость заставляет его по-другому взглянуть на собственную жизнь.

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Однако, когда пришлось выбирать между "Великой красотой" и "Призраком", Кузнецова остановилась на втором фильме. В центре сюжета — Сэм, молодой банкир, который погибает во время уличного нападения, но не может просто покинуть этот мир. Став призраком, он пытается предупредить любимую Молли об опасности, которая ей угрожает. Романтическая история здесь переплетается с мистикой, а знакомая сцена у гончарного круга давно стала одной из самых узнаваемых в кино.

Одним словом, "Великая красота" предлагает неторопливо вглядываться в жизнь, а "Призрак" делает ставку на сильные чувства и историю, которая не отпускает до самого финала. Иногда именно такие личные предпочтения и подсказывают, какое кино стоит добавить в свой список на вечер.

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