Катя Кузнєцова. Фото: Instagram.com/katykino

Улюблені фільми іноді розповідають про людину більше, ніж довге інтерв’ю. Українська акторка Катя Кузнєцова поділилася стрічками, до яких готова повертатися знову, і серед її фаворитів опинилися зовсім різні історії. Ба більше, під час вибору між двома відомими фільмами зірка віддала перевагу тому, який, схоже, припав їй до душі значно сильніше.

Новини.LIVE склав добірку її улюблених фільмів.

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Улюблені фільми Каті Кузнєцової

Українська акторка під час зйомок нового випуску шоу "Хто зверху?" на Новому каналі взяла участь у кіноопитуванні, де мала обирати між запропонованими фільмами. Всього було 15 варіантів.

Одним із фаворитів Кузнєцової став "Щоденник пам’яті" — мелодрама, яку чимало глядачів пам’ятають за історією Ноя та Еллі. Вони закохуються попри різне походження, але родина дівчини не схвалює її вибір. Згодом життя розводить пару, та почуття не зникають. У літньому віці Ной читає Еллі їхню історію з блокнота, сподіваючись допомогти їй пригадати спільне минуле. Це кіно не стільки про красиву романтику, скільки про пам’ять, відданість і бажання бути поруч, навіть коли обставини стають сильнішими за слова.

Ще одна стрічка у списку акторки, яка довго трималася в топі — "Велика краса" Паоло Соррентіно. Її головний герой Джеп Гамбарделла — письменник і журналіст, який давно звик до гучних вечірок, розмов римської богеми та красивого життя. Напередодні свого 65-річчя він дізнається про смерть жінки, яку кохав у юності. Ця звістка змушує його подивитися на власне життя інакше.

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Однак, коли довелося обирати між "Великою красою" та "Привидом", Кузнєцова зупинилася на другому фільмі. У центрі сюжету — Сем, молодий банкір, який гине під час вуличного нападу, але не може просто залишити цей світ. Ставши привидом, він намагається попередити кохану Моллі про небезпеку, що їй загрожує. Романтична історія тут переплітається з містикою, а знайома сцена за гончарним кругом давно стала однією з найвпізнаваніших у кіно.

Одним словом, "Велика краса" пропонує неквапливо вдивлятися в життя, а "Привид" робить ставку на сильні почуття й історію, яка не відпускає до фіналу. Іноді саме такі особисті вподобання й підказують, яке кіно варто додати до власного списку на вечір.

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