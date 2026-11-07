Фрагмент из фильма "Свайпнуть". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Миллионы людей пользуются Tinder, чтобы знакомиться, но мало кто знает, что происходило за кулисами компании при ее создании. Фильм "Свайпнуть" (Swiped) рассказывает о Уитни Вулф Херд, которая работала над приложением, столкнулась с конфликтом с коллегами, а впоследствии решила создать собственный сервис для знакомств.

Новини.LIVE расскажут самое интересное об этом фильме.

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Биографическая лента с Лили Джеймс вышла в сентябре 2025 года. В ней речь идет не только о бизнесе, но и о том, как порой сложно отстаивать себя в компании, где твои заслуги могут поставить под сомнение.

Почему стоит посмотреть фильм "Свайпнуть"

Уитни Вулф — выпускница колледжа, которая хочет построить карьеру в технологической сфере. Она присоединяется к команде Tinder и помогает развивать сервис для знакомств. Но работа, которая поначалу кажется шансом реализовать свои способности, со временем превращается для нее в серьезное испытание.

Уитни сталкивается с проблемами в отношениях с коллегами и чувствует, что в компании ей приходится бороться не только за профессиональное признание. В конце концов она уходит из Tinder. Однако вместо того, чтобы поставить точку в карьере в этой сфере, решает начать все сначала.

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Так появляется Bumble — приложение для знакомств, в котором женщины получили возможность первыми писать мужчинам в гетеросексуальных парах. Вулф Герд хотела создать сервис, где правила общения отличались бы от привычных. Эта идея легла в основу ее нового бизнеса.

Что в фильме было на самом деле

История Уитни имеет реальную основу. Она действительно работала над Tinder, а в 2014 году подала иск против компании и ее материнской структуры, заявив о сексуальных домогательствах и дискриминации. Спор удалось урегулировать, а сама Вульф Герд впоследствии стала соучредительницей Bumble.

Однако не все подробности ее работы над Tinder можно свести к простой истории об одном человеке, создавшем успешный продукт. Разработка приложения была командной работой, а вопрос о вкладе отдельных участников впоследствии стал предметом споров. В художественном фильме такие обстоятельства могут быть представлены кратко и однозначнее, чем это было в жизни.

Также стоит учитывать, что диалоги и некоторые личные мотивы героев воссозданы специально для кино. Поэтому фильм не заменяет документальных материалов и журналистских расследований.

"Свайпнуть" интересна тем, что показывает историю знакомого многим сервиса через опыт человека, который после конфликта не захотел покидать эту сферу.

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