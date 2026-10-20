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Главная Кино 5 фильмов, которые подверглись критике за сюжет, игру актеров и режиссуру

5 фильмов, которые подверглись критике за сюжет, игру актеров и режиссуру

Ua ru
20 октября 2026 17:50
Худшие фильмы для вечера: 5 картин, получивших разгромные отзывы Новини.LIVE
Фрагмент из сериала "Сын Маски". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В кино бывают фильмы, после просмотра которых хочется только одного — вернуть время, потраченное на просмотр. На IMDb такие фильмы собраны в отдельном антирейтинге. Некоторые из них пытались рассмешить зрителей пародиями, другие делали ставку на ужасы или фантастику. Но оценки в них красноречивее любых рецензий.

Новини.LIVE со ссылкой на IMDb расскажет о пяти фильмах, получивших очень мало баллов.

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5 худших фильмов по версии IMDb

"Катастрофическое кино", 2008

Рейтинг IMDb: 1,9

Мир оказывается под угрозой многочисленных катастроф, а молодой человек вместе с друзьями пытается спастись. Но серьезного фильма о борьбе за жизнь здесь не ищите: картина пародирует популярные блокбастеры и известных киногероев 2000-х. Замысел заключался в том, чтобы высмеять знакомые зрителям сюжеты, но оценка на IMDb оказалась неутешительной.

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"Манос: Руки судьбы", 1966

Рейтинг IMDb: 1,7

Семейная поездка заканчивается совсем не так, как планировалось. Путешественники сбиваются с дороги и находят дом посреди пустынной местности. Его хозяин кажется странным, а вскоре становится понятно, что семья попала в плен культа. Так начинается история, получившая всего 1,7 балла на IMDb.

"Птичий апокалипсис: Шок и ужас", 2010

Рейтинг IMDb: 1,7

Вместо спокойного путешествия влюбленную пару ждет сплошной хаос. На людей внезапно нападают агрессивные птицы, и обычная поездка превращается в борьбу за выживание. Молодой человек и его девушка пытаются спастись, пока ситуация все больше напоминает апокалипсис.

"Спасти Рождество", 2014

Рейтинг IMDb: 1,3

Главный герой берется вернуть родственнику веру в Рождество. Во время празднования он объясняет, почему этот праздник важен для христиан, и рассказывает о своем понимании рождественских традиций. На IMDb фильм набрал всего 1,3 балла из десяти — самую низкую оценку среди пяти картин в этой подборке.

"Сын Маски", 2005

Рейтинг IMDb: 2,3

Молодой художник находит маску Локи и обретает необычные способности. Впоследствии у него рождается ребенок, который наследует силу волшебного предмета. После этого в семье начинается настоящий хаос: сверхъестественные способности малыша оборачиваются для отца чередой неожиданных приключений.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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