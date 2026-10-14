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Главная Кино Для романтического вечера: фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть вдвоем

Для романтического вечера: фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть вдвоем

Ua ru
14 октября 2026 17:25
5 фильмов и сериалов об отношениях, после просмотра которых захочется поговорить откровенно
Фрагмент из сериала "Сцены из супружеской жизни". Фото: скриншот из видео

Не все истории о любви заканчиваются счастливо, а некоторые заставляют задуматься: действительно ли мы хорошо знаем человека, который может годами быть рядом с нами. На этот случай есть пять фильмов и сериалов о настоящих отношениях: с умолчаниями, обидами, утраченными мечтами и чувствами, которые не всегда спасают даже самые крепкие пары.

Новини.LIVE рекомендует посмотреть эти картины всем парам.

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"Сцены из супружеской жизни" (2021)

Иногда брак рушится не из-за одной большой ссоры, а из-за десятков разговоров, в которых партнеры так и не услышали друг друга. Именно об этом сериал "Сцены из супружеской жизни" с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком. Его герои пытаются разобраться, что осталось от их брака, когда привычная совместная жизнь начинает трескаться по швам.

Здесь нет простого деления на виновного и невиновного. У каждого есть свои обиды, оправдания и представления о том, какими должны быть отношения. Смотреть на это непросто, ведь в спорах героев легко узнать ситуации, которые случаются и в реальной жизни. После просмотра невольно задумываешься: всегда ли мы говорим близким то, что на самом деле чувствуем?

"Жизнь сначала" (2008)

У Фрэнка и Эйприл Уилер есть дом, семья и жизнь, которая со стороны кажется вполне благополучной. Однако за этой картинкой скрывается недовольство: оба когда-то мечтали о большем, но постепенно оказались в рутине, от которой теперь не знают, как вырваться.

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"Начало жизни" с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо — история о том, как нереализованные желания влияют на брак. Когда один из партнеров стремится к переменам, а другой боится потерять привычную стабильность, даже разговор о будущем превращается в конфликт. Фильм напоминает о том, что иногда люди отдаляются не потому, что перестают любить, а потому, что больше не видят общего направления.

"Валентинка" (2010)

В начале отношений кажется, что достаточно сильного чувства, чтобы справиться с любыми трудностями. Дин и Синди тоже когда-то смотрели друг на друга именно так. Однако со временем их отношения меняются, а то, что раньше привлекало, начинает раздражать. Фильм чередует воспоминания о влюбленности с непростым настоящим героев. Благодаря этому особенно остро ощущается разница между тем, какими они были в начале, и тем, кем стали рядом друг с другом.

"Валентинка" не дает универсального ответа, почему исчезает любовь, но заставляет задуматься, сколько невысказанных претензий может накопиться между двумя людьми.

"Кто боится Вирджинии Вульф?" (1966)

Джордж и Марта приглашают гостей в свой дом, но обычный вечер быстро превращается в череду словесных поединков. Супруги обмениваются колкими репликами, вспоминают старые обиды и затрагивают темы, о которых, кажется, лучше бы промолчать. Этот фильм не о тихих семейных недоразумениях. Герои умеют бить словами точно в самое больное место, а их споры постепенно обнажают то, что годами скрывалось за сарказмом.

"Любовь" (2012)

Жорж и Анна прожили вместе много лет. Они уже не молоды, а болезнь Анны меняет привычный уклад их жизни. Теперь любовь проверяется не романтическими жестами, а повседневной заботой, терпением и решениями, к которым невозможно подготовиться заранее.

Режиссер Михаэль Ханеке показывает близость без лишнего драматизма. "Любовь" заставляет задуматься о том, как меняются отношения, когда одному из партнеров требуется постоянная помощь, и где проходит грань между преданностью и человеческими возможностями. Это непростая история, которая оставляет больше вопросов, чем ответов.

Ранее мы писали о том, какие киноновинки ожидаются в октябре. На экраны возвращается "Тьма" с новым делом о серийном убийце, а также выйдут экранизация романа Стивена Кинга "Кэрри" и другие проекты, в которых героям придется столкнуться со страхом и загадками прошлого.

Также Новини.LIVE сообщали о четырех фильмах и сериалах о любви, семейных драмах и силе не сдаваться, когда все идет наперекосяк. Развод родителей, тайны прошлого, исчезновение мужа и обстрелы Харькова — герои этих украинских мелодрам действительно сталкиваются с испытаниями, которые меняют их жизнь.

кино сериал психология отношения фильмы подборка фильмов
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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