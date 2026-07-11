Любимый роман миллионов экранизировали: трейлер "Гипотезы любви" и дата его выхода

Фрагменты из фильма "Гипотеза любви". Коллаж: Новини.LIVE

Стриминговый сервис Prime Video показал первый трейлер экранизации романа "Гипотеза любви", которого давно ждали поклонники книги Али Гейзелвуд. Видео представили во время фестиваля Obsessed Fest, а после премьеры ролик сразу же стал активно обсуждаться в соцсетях.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этой картине.

Когда выйдет "Гипотеза любви"

В трейлере зрителей знакомят с главной героиней Олив — аспиранткой Стэнфорда, которая привыкла объяснять все с точки зрения науки. В начале ролика закадровый голос рассказывает о связях между молекулами и проводит параллели с человеческими чувствами.

По сюжету, из-за неожиданного поцелуя с профессором Адамом Карлсеном Олив оказывается в довольно неловкой ситуации. Чтобы помочь подруге и избежать лишних вопросов, девушка предлагает преподавателю сыграть роль ее парня. Так начинается история фиктивных отношений, которая со временем выходит далеко за рамки обычной договоренности.

Главные роли в фильме исполнили Лили Рейнхарт и Том Бейтман. В коротком видео уже можно увидеть динамику между персонажами, которая стала одной из главных причин популярности романа среди читателей.

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Режиссером картины стала Клэр Скенлон, а над сценарием работала Сара Ротшильд. Продюсерские обязанности взяла на себя Элизабет Кантильон. Авторы фильма сохранили научный настрой оригинальной истории и придали ей особый визуальный стиль благодаря использованию винтажной оптики во время съемок.

Премьера романтической комедии состоится 23 сентября 2026 года на Prime Video. Ожидается, что фильм заинтересует не только тех, кто читал книгу, но и зрителей, любящих легкие романтические истории с юмором и харизматичными героями.

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