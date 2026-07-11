Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Мільйони фанатів чекають на це: коли можна буде подивитися "Гіпотезу кохання"

Мільйони фанатів чекають на це: коли можна буде подивитися "Гіпотезу кохання"

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 14:43
Улюблений роман мільйонів екранізували: трейлер "Гіпотези кохання" і дата його виходу
Фрагменти з фільму "Гіпотеза кохання". Колаж: Новини.LIVE

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший трейлер екранізації роману "Гіпотеза кохання", на який давно чекали прихильники книги Алі Гейзелвуд. Відео представили під час фестивалю Obsessed Fest, а після прем'єри ролик одразу почали активно обговорювати в соцмережах.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю картину.

Коли вийде "Гіпотеза кохання" 

У трейлері глядачів знайомлять із головною героїнею Олів — аспіранткою Стенфорда, яка звикла пояснювати все з точки зору науки. На початку ролика закадровий голос розповідає про зв'язки між молекулами та проводить паралелі з людськими почуттями.

За сюжетом, через несподіваний поцілунок із професором Адамом Карлсеном Олів опиняється в доволі незручній ситуації. Щоб допомогти подрузі та уникнути зайвих запитань, дівчина пропонує викладачеві зіграти роль її хлопця. Так починається історія фіктивних стосунків, яка з часом виходить далеко за межі звичайної домовленості.

Головні ролі у фільмі виконали Лілі Рейнхарт і Том Бейтман. У короткому відео вже можна побачити динаміку між персонажами, яка стала однією з головних причин популярності роману серед читачів.

Читайте також:

Режисеркою стрічки стала Клер Скенлон, а над сценарієм працювала Сара Ротшильд. Продюсерські обов'язки взяла на себе Елізабет Кантільйон. Автори фільму зберегли науковий настрій оригінальної історії та додали їй особливого візуального стилю завдяки використанню вінтажної оптики під час зйомок.

Прем'єра романтичної комедії відбудеться 23 вересня 2026 року на Prime Video. Очікується, що фільм зацікавить не лише тих, хто читав книгу, а й глядачів, які люблять легкі романтичні історії з гумором та харизматичними героями.

Раніше ми писали про те, які детективні серіали на основі книг Гарлана Кобена варто подивитися. Мова піде про новинки, які роками залишаються популярними.

Також Новини.LIVE повідомляли про 2 кращі екранізації, які хочеться виділити окремо. Це легендарні фільми, яким чудово вдалося передати сюжет книг і навіть в чомусь їх трішки перевершити.

кінотеатри драма новий фільм
Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації