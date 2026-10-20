Фрагмент з серіалу "Син Маски". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У кіно бувають стрічки, після яких залишається бажання лише одного — повернути витрачений на перегляд час. На IMDb такі фільми зібрані в окремому антирейтингу. Деякі з них намагалися розсмішити глядачів пародіями, інші робили ставку на жахи чи фантастику. Але оцінки в них красномовніші за будь-які рецензії.

Новини.LIVE з посилання на IMDb розповість про п'ять фільмів, які отримали дуже мало балів.

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5 найгірших фільмів за версією IMDb

"Катастрофічне кіно", 2008

Рейтинг IMDb: 1,9

Світ опиняється під загрозою численних катастроф, а молодий чоловік разом із друзями намагається врятуватися. Та серйозного фільму про боротьбу за життя тут не шукайте: стрічка пародіює популярні блокбастери й відомих кіногероїв 2000-х. Задум був у тому, щоб висміяти знайомі глядачам сюжети, але оцінка на IMDb виявилася невтішною.

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"Манос: Руки долі", 1966

Рейтинг IMDb: 1,7

Сімейна поїздка закінчується зовсім не так, як планувалося. Мандрівники збиваються з дороги й знаходять будинок посеред пустельної місцевості. Його господар здається дивним, а незабаром стає зрозуміло, що родина потрапила в полон культу. Так починається історія, яка отримала лише 1,7 бала на IMDb.

"Пташиний апокаліпсис: Шок і жах", 2010

Рейтинг IMDb: 1,7

Замість спокійної подорожі на закохану пару чекає суцільний хаос. На людей раптово нападають агресивні птахи, і звичайна поїздка перетворюється на боротьбу за виживання. Молодий чоловік та його дівчина намагаються врятуватися, поки ситуація дедалі більше нагадує апокаліпсис.

"Врятувати Різдво", 2014

Рейтинг IMDb: 1,3

Головний герой береться повернути родичеві віру в Різдво. Під час святкування він пояснює, чому це свято важливе для християн, і розповідає про власне розуміння різдвяних традицій. На IMDb фільм набрав лише 1,3 бала з десяти — найнижчу оцінку серед п'яти стрічок у цій добірці.

"Син Маски", 2005

Рейтинг IMDb: 2,3

Молодий художник знаходить маску Локі й отримує незвичайні здібності. Згодом у нього народжується дитина, яка успадковує силу чарівного предмета. Після цього в родині починається справжній безлад: надприродні можливості малюка обертаються для батька низкою несподіваних пригод.

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