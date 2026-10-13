Який зараз має вигляд Базз із фільму "Сам удома": фото актора через 36 років

Базз Маккаллістер. Фото: скриншот з відео

Колись він дошкуляв молодшому братові, тримав удома тарантула й постійно дратував глядачів своїми витівками. Так, це той самий Базз Маккаллістер із комедії "Сам удома", який добре запам’ятався шанувальникам різдвяного кіно. Від виходу фільму минуло майже 36 років, тож актор, який зіграв старшого брата Кевіна, нині має зовсім інший вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал покаже, настільки він змінився.

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Американський актор Девін Ретрей, якому зараз 49 років, нещодавно з’явився перед шанувальниками. На свіжих відео його важко впізнати в тому бешкетнику, якого глядачі пам’ятають за фільмом 1990 року.

Що відомо про актора та його скандальне минуле

На момент зйомок першої частини "Сам удома" Девіну Ретрею було лише 13 років. Після успіху комедії він знову зіграв Базза в продовженні. Також актор знімався у фільмах "Небраска", "Шахрайки з Волл-стріт" і серіалі "Краще подзвоніть Солу".

У 2021 році Ретрей повернувся до знайомого образу у фільмі "Сам удома: Нова різдвяна пригода". Однак повторити успіх оригінальної стрічки новій частині не вдалося.

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У житті актора були й серйозні проблеми із законом. У 2024 році він визнав провину за двома обвинуваченнями в домашньому насильстві щодо колишньої дівчини. Суд призначив Ретрею три роки умовного покарання. Крім того, актор мав пройти спеціальну програму.

Останніми роками Девіна Ретрея згадують не лише через його роль у знаменитій різдвяній комедії. Проте для багатьох глядачів він досі залишається тим самим Баззом — старшим братом Кевіна, чиї витівки стали частиною історії "Сам удома".

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