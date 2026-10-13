Как сейчас выглядит Базз из фильма "Один дома": фото актера спустя 36 лет

Базз Маккаллистер. Фото: скриншот из видео

Когда-то он досаждал младшему брату, держал дома тарантула и постоянно раздражал зрителей своими выходками. Да, это тот самый Базз Маккаллистер из комедии "Один дома", который хорошо запомнился поклонникам рождественского кино. С момента выхода фильма прошло почти 36 лет, поэтому актер, сыгравший старшего брата Кевина, сейчас выглядит совсем по-другому.

Новини.LIVE со ссылкой на 24 Канал покажет, насколько он изменился.

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Американский актер Девин Ретрей, которому сейчас 49 лет, недавно появился перед поклонниками. На свежих видео его трудно узнать в том озорнике, которого зрители помнят по фильму 1990 года.

Что известно об актере и его скандальном прошлом

На момент съемок первой части "Один дома" Девину Ретрею было всего 13 лет. После успеха комедии он вновь сыграл Базза в сиквеле. Также актер снимался в фильмах "Небраска", "Мошенницы с Уолл-стрит" и сериале "Лучше позвоните Солу".

В 2021 году Ретрей вернулся к знакомому образу в фильме "Один дома: Новое рождественское приключение". Однако повторить успех оригинальной картины новой части не удалось.

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В жизни актера были и серьезные проблемы с законом. В 2024 году он признал свою вину по двум обвинениям в домашнем насилии в отношении бывшей девушки. Суд приговорил Ретрея к трем годам условного наказания. Кроме того, актер должен был пройти специальную программу.

В последние годы Девина Ретрея вспоминают не только из-за его роли в знаменитой рождественской комедии. Однако для многих зрителей он до сих пор остается тем самым Баззом — старшим братом Кевина, чьи проделки стали частью истории "Один дома".

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