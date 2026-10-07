5 лучших боевиков 2010–2024 годов: они снова берут в руки оружие, когда другого выхода уже нет

Фрагмент из фильма "Топ Ган: Меверик". Фото: скриншот из видео

Мы хорошо знакомы с боевиками 80-х и 90-х — фильмами, которые в свое время стали классикой жанра. Некоторые из них можно пересматривать много раз, но рано или поздно даже любимая история начинает казаться слишком знакомой. Тогда хочется найти что-то в том же духе, но не столь очевидное.

На этот случай пригодится новая подборка от Новини.LIVE.

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"Неудержимые", 2010

Сильвестр Сталлоне собрал в одном фильме актеров, чьи имена давно ассоциируются с боевиками 1980-х и 1990-х. Компанию им составили более молодые звезды и бойцы ММА. Так авторы соединили привычную для старых боевиков атмосферу с новыми лицами. Фильм хорошо приняли поклонники жанра, поэтому продолжение появилось довольно быстро.

Вторую часть выпустили в 2012 году, третью — в 2014-м. Обе рассказывали о дальнейших приключениях той же команды. Четвертый фильм вышел в сентябре 2023 года. В то же время он скорее показал, что историю команды можно было завершить еще в третьей части.

"Эвакуация", 2020

Боевик Netflix вышел в 2020 году, когда из-за пандемии киноиндустрия переживала сложный период. Фильм также выпускался под названием "Тайлер Рейк: Операция по спасению". Главную роль исполнил Крис Хемсворт. Его герой — наемник, которому поручают спасти ребенка. Для него это не просто очередное задание, ведь мальчик — вовсе не посторонний человек. Именно персонаж Хемсворта стал одной из причин, по которой фильм получил продолжение.

Большого количества сюжетных загадок здесь нет. Основное внимание уделяется перестрелкам, погоням и рукопашным схваткам. На первый взгляд, все это зритель уже не раз видел в боевиках. Однако постановка экшн-сцен сделала их запоминающимися и не позволила фильму превратиться в обычный набор знакомых эпизодов.

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"Праведник", 2014

Дензел Вашингтон сыграл мужчину, который оставил военную службу и пытается жить как обычный человек. Однако полностью отойти от прошлого ему не удается. Навыки, полученные ранее, никуда не исчезают, поэтому он способен самостоятельно противостоять опасным противникам.

Для такого простого на первый взгляд замысла фильм получил сразу два продолжения. Обе части остались достаточно увлекательными. Авторы не просто повторили схему первого фильма, а добавили в последующие истории отдельные сюжетные линии.

"Топ Ган: Меверик", 2022

Снять продолжение фильма, вышедшего 36 лет назад, было рискованно. К тому же премьеру "Топ Ган: Меверик" пришлось переносить из-за пандемии. Тем не менее Том Круз все же вернулся к этой роли, и результат оправдал ожидания. В последние годы актер снимается в крупных боевиках и одновременно поднимает планку для этого жанра.

"Топ Ган: Меверик" получил положительные отзывы зрителей и критиков. В прокате картина стала самой кассовой за всю карьеру Круза. Фильм собрал почти 1,5 миллиарда долларов и занял 12-е место по кассовым сборам в истории.

"Манкимен", 2024

Дев Патель не ограничился главной ролью в этом боевике. Он также выступил режиссером и сценаристом картины. После премьеры "Манкимена" фильм часто сравнивали с историями о Джоне Уике.

Причина таких сравнений понятна: в центре сюжета тоже оказывается одинокий герой, который противостоит большому количеству врагов. Им движет желание отомстить. В схватках он использует навыки боевых искусств, оружие и практически любые предметы, которые можно применить против противника.

В то же время "Манкимен" не копирует американские боевики шаг за шагом. В картине заметно влияние индийской культуры, традиций и обычаев. Это придает фильму особую атмосферу и отличает его от похожих историй.

Ранее мы писали о боевиках, где шпионы спасают мир, разоблачают преступников и выходят из опасных ситуаций. Но в шпионских комедиях все происходит слегка иначе: секретные агенты допускают нелепые ошибки, срывают операции и попадают в ситуации, к которым их подготовка явно не подготовила.

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