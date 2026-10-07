5 кращих бойовиків 2010–2024 років: вони повертаються до зброї, коли іншого виходу вже немає

Фрагмент з фільму "Топ Ґан: Меверік". Фото: скриншот з відео

Ми добре знаємо бойовики 80-х і 90-х — фільми, які свого часу стали класикою жанру. Деякі з них можна передивлятися багато разів, але рано чи пізно навіть улюблена історія починає здаватися надто знайомою. Тоді хочеться знайти щось у тому ж дусі, але не настільки очевидне.

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"Нестримні", 2010

Сильвестр Сталлоне зібрав в одному фільмі акторів, чиї імена давно асоціюються з бойовиками 1980-х і 1990-х. Компанію їм склали молодші зірки та бійці MMA. Так автори поєднали звичну для старих бойовиків атмосферу з новими обличчями. Фільм добре прийняли шанувальники жанру, тому продовження з'явилося досить швидко.

Другу частину випустили у 2012 році, третю — у 2014-му. Обидві розповідали про подальші пригоди тієї ж команди. Четвертий фільм вийшов у вересні 2023 року. Водночас він радше показав, що історію команди можна було завершити ще на третій частині.

"Евакуація", 2020

Бойовик Netflix вийшов у 2020 році, коли через пандемію кіноіндустрія переживала складний період. Стрічку також випускали під назвою "Тайлер Рейк: Операція з порятунку". Головну роль виконав Кріс Гемсворт. Його герой — найманець, якому доручають врятувати дитину. Для нього це не просто чергове завдання, адже хлопчик не є для нього зовсім чужою людиною. Саме персонаж Гемсворта став однією з причин, чому фільм отримав продовження.

Великої кількості сюжетних загадок тут немає. Основна увага припадає на перестрілки, погоні та рукопашні сутички. На перший погляд, усе це глядач уже не раз бачив у бойовиках. Проте постановка екшн-сцен зробила їх помітними й не дала фільму перетворитися на звичайний набір знайомих епізодів.

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"Праведник", 2014

Дензел Вашингтон зіграв чоловіка, який залишив військову службу й намагається жити як звичайна людина. Однак повністю відійти від минулого йому не вдається. Навички, отримані раніше, нікуди не зникають, тому він здатен самостійно протистояти небезпечним противникам.

Для такого простого на перший погляд задуму фільм отримав одразу два продовження. Обидві частини залишилися достатньо захопливими. Автори не просто повторили схему першого фільму, а додали до наступних історій окремі сюжетні лінії.

"Топ Ґан: Меверік", 2022

Зняти продовження фільму, який вийшов 36 років тому, було ризиковано. До того ж прем'єру "Топ Ґан: Меверік" довелося переносити через пандемію. Проте Том Круз усе ж повернувся до ролі, і результат виправдав очікування. В останні роки актор бере участь у великих бойовиках і водночас підвищує планку для цього жанру.

"Топ Ґан: Меверік" отримав позитивну реакцію від глядачів і критиків. У прокаті стрічка стала найкасовішою картиною за всю кар'єру Круза. Фільм зібрав майже 1,5 мільярда доларів і посів 12-те місце за касовими результатами в історії.

"Манкімен", 2024

Дев Патель не обмежився головною роллю у цьому бойовику. Він також став режисером і сценаристом картини. Після прем'єри "Манкімена" фільм часто порівнювали з історіями про Джона Віка.

Причина таких порівнянь зрозуміла: у центрі сюжету теж опиняється самотній герой, який виступає проти великої кількості ворогів. Його веде бажання помститися. У сутичках він використовує навички бойових мистецтв, зброю та фактично будь-які предмети, які можна застосувати проти противника.

Водночас "Манкімен" не повторює американські бойовики крок за кроком. У стрічці помітний вплив індійської культури, традицій і звичаїв. Це додає фільму власної атмосфери та відрізняє його від схожих історій.

Раніше ми писали про бойовики, де шпигуни рятують світ, викривають злочинців і виходять із небезпечних ситуацій. Але у шпигунських комедіях усе відбувається трохи інакше: секретні агенти припускаються безглуздих помилок, зривають операції та опиняються в ситуаціях, до яких їхня підготовка явно не готувала.

Також Новини.LIVE повідомляли, що актор Джейсон Стейтем давно закріпив за собою образ героя, який спочатку діє, а вже потім думає про пояснення. Його новий бойовик продовжує цю традицію: багато екшену, небезпечні сутички та головний герой, якому доводиться розбиратися із серйозними проблемами.