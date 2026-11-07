Фрагмент з фільму "Свайпнути". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Мільйони людей користуються Tinder, щоб знайомитися, але мало хто знає, що відбувалося за лаштунками компанії при її створенні. Фільм "Свайпнути" (Swiped) розповідає про Вітні Вулф Герд, яка працювала над застосунком, зіткнулася з конфліктом із колегами, а згодом вирішила створити власний сервіс для знайомств.

Новини.LIVE розповість найцікавіше про цей фільм.

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Біографічна стрічка з Лілі Джеймс вийшла у вересні 2025 року. У ній ідеться не тільки про бізнес, а й про те, як складно часом відстоювати себе в компанії, де твої заслуги можуть поставити під сумнів.

Чому варто подивитися фільм "Свайпнути"

Вітні Вулф — випускниця коледжу, яка хоче побудувати кар'єру в технологічній сфері. Вона долучається до команди Tinder і допомагає розвивати сервіс для знайомств. Та робота, яка спочатку здається шансом реалізувати свої здібності, з часом обертається для неї серйозним випробуванням.

Вітні стикається з проблемами у стосунках із колегами та відчуває, що в компанії їй доводиться боротися не лише за професійне визнання. Зрештою вона залишає Tinder. Проте замість того, щоб поставити крапку на кар'єрі в цій сфері, вирішує почати все спочатку.

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Так з'являється Bumble — застосунок для знайомств, у якому жінки отримали можливість першими писати чоловікам у гетеросексуальних парах. Вулф Герд хотіла створити сервіс, де правила спілкування відрізнялися б від звичних. Ідея стала основою її нового бізнесу.

Що у фільмі було насправді

Історія Вітні має реальне підґрунтя. Вона справді працювала над Tinder, а в 2014 році подала позов проти компанії та її материнської структури, заявивши про сексуальні домагання й дискримінацію. Суперечку вдалося врегулювати, а сама Вулф Герд згодом стала співзасновницею Bumble.

Однак не всі подробиці її роботи над Tinder можна звести до простої історії про одну людину, яка створила успішний продукт. Розвиток застосунку був командною роботою, а питання про внесок окремих учасників згодом стало предметом суперечок. У художньому фільмі такі обставини можуть подаватися коротше й однозначніше, ніж це було в житті.

Так само варто зважати, що діалоги та деякі особисті мотиви героїв відтворені для кіно. Тому стрічка не замінює документальних матеріалів і журналістських розслідувань.

"Свайпнути" цікава тим, що показує історію знайомого багатьом сервісу через досвід людини, яка після конфлікту не захотіла залишати цю сферу.

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