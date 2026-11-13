Вячеслав Кравцов. Фото: скриншот из видео, YouTube

В шоу "Холостяк" Вячеслав Кравцов знакомится с девушками в условиях, которые существенно отличаются от обычной жизни. За весь сезон участница, дошедшая до финала, может увидеться с главным героем лишь несколько раз. Баскетболист объяснил, достаточно ли этого времени, чтобы возникли настоящие чувства, и намекнул, чем завершился его собственный опыт в проекте.

Об этом Вячеслав Кравцов рассказал в беседе с Дмитрием Тютюном для проекта "Несерьезный разговор", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Сколько свиданий нужно, чтобы влюбиться

Спортсмен признался, что в повседневной жизни ему сложно представить, как можно влюбиться после четырех-пяти встреч. По его мнению, первые свидания чаще вызывают симпатию, интерес и приятные эмоции, но не обязательно свидетельствуют о глубоких чувствах.

"Если взять реальную жизнь и ты не "холостяк", увидел девушку и провел с ней около пяти свиданий, бывает так, что на первом ты почувствовал драйв, какие-то эмоции. Но это не чувства", — пояснил баскетболист.

Вячеслав Кравцов считает, что для настоящей влюбленности ему может понадобиться месяц или даже два. За это время люди успевают лучше узнать друг друга, увидеть не только приятные стороны характера и понять, насколько им комфортно вместе.

Читайте также:

На "Холостяке" все происходит иначе. Как рассказал Вячеслав, девушка, дошедшая до финала, обычно имеет с ним примерно четыре-пять свиданий. Причем встречи не всегда следуют одна за другой: между ними может пройти неделя, а иногда и десять дней. К тому же параллельно главный герой продолжает знакомиться с другими участницами.

Казалось бы, в таких условиях времени на сближение совсем немного. Однако сам формат шоу, по словам Кравцова, влияет на восприятие знакомства. Эмоции развиваются интенсивнее, а каждая встреча приобретает большее значение, чем обычное свидание вне камер.

"В общем, у нас там условно четыре-пять свиданий, если она дошла до финала. Кажется, что этого мало, но как-то из-за этого другого формата все ускоряется, и ты по-другому это воспринимаешь", — поделился спортсмен.

Он даже сравнил этот процесс с просмотром видео на скорости х1,5 или х2. То есть знакомство как будто проходит быстрее, чем обычно, а чувства могут возникать за значительно более короткий промежуток времени.

Нашел ли Вячеслав Кравцов любовь на шоу

Прямо отвечать на вопрос, влюбился ли он во время съемок 15-го сезона, баскетболист не стал.

В то же время его рассказ дал основания предположить, что это действительно произошло. Но пока зрителям остается только ждать финала, чтобы узнать, кого выберет главный герой и перерастет ли телевизионная симпатия в отношения за пределами шоу.

Ранее мы писали о том, что до финала "Холостяка-15" еще несколько недель, но зрители уже пытаются угадать, кому Вячеслав Кравцов вручит последнюю розу. Своими предположениями относительно будущих финалисток поделился блогер Богдан Беспалов. Его версия уже привлекла внимание поклонников шоу.

Также Новини.LIVE сообщали, что Антонина Хижняк, которую зрители хорошо помнят по роли Мотри в "Поймать Кайдаша", оказалась в центре обсуждений из-за возможного участия в "Холостячке". В Threads одни пользователи поддержали эту идею, другие же усомнились, нужно ли популярной актрисе реалити-шоу, где ее личная жизнь станет темой для обсуждений.